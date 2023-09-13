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Євросоюз на півроку продовжив антиросійські санкції за війну проти України

Середа 13 вересня 2023 15:34
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Євросоюз на півроку продовжив антиросійські санкції за війну проти України Фото: Євросоюз на півроку продовжив антиросійські санкції за війну проти України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Рада Європейського Союзу вирішила продовжити на шість місяців санкції щодо російських фізичних та юридичних осіб, які відповідальні за порушення територіальної цілісності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

У відомстві нагадали, що санкції передбачають обмеження поїздок фізичних осіб, заморожування активів та заборону на надання коштів чи інших економічних ресурсів фізичним та юридичним особам. Вони діятимуть щонайменше до 15 березня 2024 року.

Обмеження застосували відносно майже 1 800 фізичних та юридичних осіб у відповідь на необґрунтовану військову агресію Росії проти України.

У рамках перегляду санкцій Рада також ухвалила рішення не продовжувати включення до списку чотирьох фізичних осіб.

"ЄС продовжуватиме надавати потужну фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу доти, доки це буде необхідно", - наголосили у відомстві.

Скасування санкцій проти трьох російських бізнесменів

Нагадаємо, раніше видання Reuters повідомляло, що Євросоюз відмовився від продовження санкцій проти трьох бізнесменів з Росії.

За інформацією джерел видання, обмеження не продовжили проти: російського бізнесмена Григорія Березкіна, мільярдеара Фархада Ахмедова, колишнього голови російської компанії електронної комерції Ozon Олександра Шульгіна.

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