Танки для розмінування і БМП Marder. Німеччина передала Україні новий військовий пакет

Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги.Він включає танки для розмінування Wisent 1 та 20 бойових машин піхоти Marder.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Німеччини.

У рамках нового пакету допомоги Німеччини передала Україні не лише броньовану техніку, але й снаряди, набої та додатковий військовий транспорт.

Німеччина передала:

20 БМП Marder 1A3 з боєприпасами (раніше було надано 40);

дві броньовані інженерні машини для розмінування Wisent 1 (раніше надали 6);

сідельний тягач 8x8 HX81 (раніше 50) та 4 напівпричепи (раніше 41);

5 вантажопідіймальних машин 8x8 (раніше 35);

9 автомобілів (вантажні/мікроавтобуси/всюдиходи) (раніше 288);

3 карети швидкої допомоги Mercedes-Benz Unimog (раніше 44);

ще 3000 снарядів калібру 155 мм (раніше 15 510);

матеріал для знешкодження боєприпасів;

1 система спостереження супутникового зв'язку;

20 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun (раніше 60);

2 мобільні антенно-щоглові системи (раніше 47);

10 систем виявлення дронів (раніше 103);

1,5 млн набоїв до вогнепальної зброї (раніше 44,2 млн).

Уряд Німеччини зазначив, що цього року Україна отримала від Берліна військової допомоги на 5,4 млрд євро.

Додамо, що Wisent 1 - це броньовані інженерні танки для розмінування. Він базується на модифікованому корпусі бойового танка Leopard 1 зі знятою баштою. Головне завдання Wisent (у перекладі "зубр") робити проходи у мінних полях, щоб потім там могли просунутися піхотинці.

Також зазначимо, що раніше уряд Німеччини дав доручення компанії Rheinmetall надати Україні ще 40 бойових машин піхоти Marder.

Допомога Німеччини

Варто зазначити, що Німеччина є однією з лідерів серед країн, які надають нашим військам допомогу. Зокрема, Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

У пакеті допомоги від 17 серпня Німеччини передала Україні дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу ближнього радіуса дії IRIS-T.

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