Зеленський про бюджет-2024: збільшиться фінансування виробництва зброї та дронів

Основним пріоритетом у державному бюджеті на 2024 рік має бути фінансування оборони та безпеки України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Зеленський розповів, що провів нараду з премʼєр-міністром Денисом Шмигалем і міністром фінансів Сергієм Марченком. Вони обговорили бюджетні пріоритети України.

Зокрема, наступного року буде надано значні бюджетні кошти на оборонно-промисловий комплекс - на виробництво зброї та дронів в Україні. Сюди також включено і закупівлю необхідного за кордоном.

"Плюс майже 100 мільярдів гривень цілеспрямовано - на виробництво зброї, яким опікується Мінстратегпром, та на українську армію дронів, яка показує дуже хороші, яскраві результати. Я буду все це підтримувати", - сказав Зеленський.

Також окремо буде передбачено підтримку ветеранів та соціальні видатки. Туди буде залучено щонайменше 469 мільярдів гривень.

"Будуть додаткові кошти на систему охорони здоров’я - це щонайменше плюс 24 мільярди до видатків цього року. Буде плюс на систему освіти, передусім на підтримку вчителів і викладачів", - підкреслив президент.

Бюджет-2024

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну 5 вересня заявив, що уряд завершує підготовку проекту держбюджету-2024 та подасть його в Раду до 15 вересня.

За його словами, пріоритетом №1, як і цьогоріч, буде сектор безпеки й оборони.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що у 2024 році Україні буде потрібна міжнародна допомога більш ніж на 40 млрд доларів, але вона поки не гарантована.

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