Удар по базі Росгвардії у Генічеську й 11-й пакет санкції ЄС проти Росії: новини за 23 червня

У пʼятницю, 23 червня, українські військові завдали удару по базі Росгвардії в тимчасово окупованому Генічеську, а 11-й пакет санкції ЄС проти Росії набрав чинності.
Детальніше про те, що сталося вчора, - у матеріалі РБК-Україна.
Відучора Єдиний реєстр зброї розпочав роботу в Україні. Громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Окрім того, процедура отримання дозволів буде спрощена.
Новий пакет санкцій, зокрема, гальмує можливості Росії щодо обходу санкцій, що вже діють.
Крім того, заборона на транзит через Росію до третіх країн буде також поширена на товари, які можуть бути використані для підвищення обороноздатності Росії, і на товари, що використовуються в авіації.
Компанія Baykar отримала від Туреччини ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні. Очікується, що завод в Україні відкриють вже у 2025 році. Обсяг запланованих інвестицій становить 95,5 млн доларів.
Німецький виробник зброї Rheinmetall планує поставити Україні додаткові 20 одиниць бойових машин піхоти Marder. Уряд Німеччини заплатить за техніку, яка перебувала на складах Бундесверу. Відповідно до цього, Україна отримає загалом 60 одиниць Marder.
Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що "скинути Росію з неба" є другим викликом для України після постачання артилерійських боєприпасів у достатній кількості для контрнаступу.
Українські військові завдали удару по базі Росгвардії, яка знаходиться у тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області.
Володимир Зеленський заявив, що вчора на засіданні Ради національної безпеки і оборони України розглядали ситуацію з укриттями по всій території країни. Висновки перевірки укриттів невтішні, тому очікуються кадрові рішення.
США, Франція, Велика Британія, Албанія й Україна виступили зі спільною заявою із закликом до генсека ООН провести розслідування військової співпраці Ірану і Росії, зокрема, щодо передачі дронів.
Українські дипломати змогли повернути на Батьківщину двох військовополонених, яких Росія нещодавно передала Угорщині. Таким чином, українській стороні вдалося повернути вже п'ять українських захисників.
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