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Удар по базі Росгвардії у Генічеську й 11-й пакет санкції ЄС проти Росії: новини за 23 червня

Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Валерія Поліщук

У пʼятницю, 23 червня, українські військові завдали удару по базі Росгвардії в тимчасово окупованому Генічеську, а 11-й пакет санкції ЄС проти Росії набрав чинності.

Детальніше про те, що сталося вчора, - у матеріалі РБК-Україна.

Війна РФ проти України

В Україні запрацював Єдиний реєстр зброї

Відучора Єдиний реєстр зброї розпочав роботу в Україні. Громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Окрім того, процедура отримання дозволів буде спрощена.

Набув чинності 11-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Новий пакет санкцій, зокрема, гальмує можливості Росії щодо обходу санкцій, що вже діють.

Крім того, заборона на транзит через Росію до третіх країн буде також поширена на товари, які можуть бути використані для підвищення обороноздатності Росії, і на товари, що використовуються в авіації.

Baykar отримала дозвіл від Туреччини на виробництво дронів в Україні

Компанія Baykar отримала від Туреччини ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні. Очікується, що завод в Україні відкриють вже у 2025 році. Обсяг запланованих інвестицій становить 95,5 млн доларів.

Rheinmetall поставить Україні додаткову партію БМП Marder цього літа

Німецький виробник зброї Rheinmetall планує поставити Україні додаткові 20 одиниць бойових машин піхоти Marder. Уряд Німеччини заплатить за техніку, яка перебувала на складах Бундесверу. Відповідно до цього, Україна отримає загалом 60 одиниць Marder.

Україна потребує більше авіації, щоб кинути виклик Росії в небі, - Кулеба

Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що "скинути Росію з неба" є другим викликом для України після постачання артилерійських боєприпасів у достатній кількості для контрнаступу.

Вибухи у Генічеську: у ЗСУ підтвердили удар по базі Росгвардії

Українські військові завдали удару по базі Росгвардії, яка знаходиться у тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області.

Зеленський анонсував кадрові рішення після перевірки укриттів в Україні

Володимир Зеленський заявив, що вчора на засіданні Ради національної безпеки і оборони України розглядали ситуацію з укриттями по всій території країни. Висновки перевірки укриттів невтішні, тому очікуються кадрові рішення.

Україна та чотири країни закликали ООН розслідувати постачання іранських дронів Росії

США, Франція, Велика Британія, Албанія й Україна виступили зі спільною заявою із закликом до генсека ООН провести розслідування військової співпраці Ірану і Росії, зокрема, щодо передачі дронів.

В Україну повернули ще двох військовополонених з Угорщини

Українські дипломати змогли повернути на Батьківщину двох військовополонених, яких Росія нещодавно передала Угорщині. Таким чином, українській стороні вдалося повернути вже п'ять українських захисників.

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Війна Росії проти України