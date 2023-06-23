Майже 700 окупантів та десятки техніки: Генштаб назвав втрати РФ в Україні за добу
Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 23 червня, склали 680 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 223330 військових. Крім того, ЗСУ знищили 44 артсистеми та 30 одиниць автомобільної техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 223330 (+680) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4017 (+4) од,
- бойових броньованих машин - 7798 (+15) од,
- артилерійських систем - 3985 (+44) од,
- РСЗВ - 617 од,
- засоби ППО - 379 (+3) од,
- літаків - 314 од,
- гелікоптерів - 307 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3447 (+9),
- крилаті ракети - 1214 од,
- кораблі /катери - 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6708 (+30) од,
- спеціальна техніка - 545 (+6)
Ситуація на фронті
За даними Генштабу, російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках – протягом доби сталося понад 30 бойових зіткнень.
Зокрема, як йдеться у звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжують проводити контрнаступальні дії. Українські війська просунулися до кілометра в районі Донецько-Запорізького кордону та на заході Донецької області.
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