Зеленський анонсував кадрові рішення після перевірки укриттів в Україні
Сьогодні на засіданні Ради національної безпеки і оборони України розглядали ситуацію з укриттями по всій території країни. Висновки перевірки укриттів невтішні, тому очікуються кадрові рішення.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення голови держави.
"Сьогодні розглянули ситуацію з укриттями в областях, районах та містах, які ворог тероризує найбільш інтенсивно", - заявив він.
Зеленський зазначив, що висновки перевірки укриттів невтішні майже по всій країні.
"Особливо цинічна та ганебна ситуація в тих містах, які мають значний фінансовий ресурс, але, на жаль, інші пріоритети. Кадрові рішення будуть", - заявив він.
Закрите укриття в поліклініці Києва
В ніч на 1 червня росіяни атакували Київ 10 ракетами з ОТРК "Іскандер", усі вони були збиті. Проте уламки ракет потрапили на проїжджу частину у Дніпровському районі та біля поліклініки у Деснянському районі. В останньому загинули троє людей - дві жінки та дитина. Вони прямували до укриття, але не змогли до нього потрапити, оскільки воно було закрите.
Після цього було затримано чотирьох осіб - першого заступника Деснянської РДА, директора медустанови та його заступника, а також охоронця.
20 червня стало відомо, що підозру у цій справі отримав директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.
Крім того, в Україні через трагедію провели перевірки у всіх укриттях країни.
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