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В Україну повернули ще двох військовополонених з Угорщини

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П'ятниця 23 червня 2023 20:28
В Україну повернули ще двох військовополонених з Угорщини Фото: Олег Ніколенко, спікер МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українські дипломати змогли повернути на Батьківщину двох військовополонених, яких Росія нещодавно передала Угорщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка у Facebook.

"Українські дипломати вивезли з Угорщини ще двох українських військовополонених, які були передані Москвою Будапешту. Таким чином, українській стороні вдалося повернути вже п'ять українських захисників", - написав Ніколенко.

За його словами, робота над поверненням ще шести українських захисників, які перебувають в Угорщині, продовжується.

Українські полонені в Угорщині

Нагадаємо, 8 червня джерела РБК-Україна розповіли, що Росія хоче передати Угорщині 11 українських військовополонених. Пізніше факт передачі підтвердила Російська Православна Церква.

Влада Угорщини підкреслювала, що вона не має жодного відношення до передачі полонених, оскільки організацією займалися релігійні та церковні організації.

До полонених спочатку не допускали українських дипломатів, ще 19 червня про це заявило МЗС нашої країни.

Але вже 20 червня стало відомо, що трьох військовополонених вдалося повернути в Україну з Угорщини.

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