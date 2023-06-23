Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter МЗС Естонії.

"Сьогодні набув чинності 11-й пакет санкцій ЄС проти Росії", - йдеться у повідомленні.

У відомстві запевнили, що й далі продовжуватимуть підвищувати ціну війни для агресора доти, "поки Україна не виграє цю війну і Росія зі своїм керівництвом не відповість за свої дії".

За словами глави МЗС Естонії Маргуса Тсахкна, в останньому санкційному пакеті при його розробці основна увага приділялася недопущенню обходу вже чинних санкцій.

"Естонія та Європейський союз продовжують працювати над тим, щоб санкції були максимально сильними та ефективними та торкалися тих секторів, з яких Росія отримує найбільшу підтримку у фінансуванні своєї агресії проти України", - сказав він.

Санкції проти Росії в 11-му пакеті ЄС

Посилення на обхід санкцій

11-м санкційним пакетом Євросоюз, зокрема, гальмує можливості Росії щодо обходу санкцій, що вже діють.

Так, вперше як стримуючий захід до пакету була включена можливість продовження заборони на вивезення товарів до третіх країн, через які товари, які підпадають під санкції, надходять до Росії. Це дозволяє, зокрема, заборонити експорт "чутливих" товарів подвійного призначення та деяких товарів, пов'язаних із оборонною промисловістю.

Крім того, заборона на транзит через Росію до третіх країн буде також поширена на товари, які можуть бути використані для підвищення обороноздатності Росії, і на товари, що використовуються в авіації.

За пропозицією Естонії та інших країн Балтії та Польщі, санкція на автомобільні перевезення розширюється за рахунок заборони на перевезення в ЄС вантажів із зареєстрованими в Росії причепами, а також товарів, що використовуються Росією у війні проти України, у тому числі електроніки, напівпровідників і фотоапаратів.

До списку експортних обмежень, що посилилися, також внесено 87 компаній оборонної промисловості, у тому числі компанії третіх країн, причетні до продажу безпілотників з Ірану та ухилення від санкцій. Разом із ними санкції вже запроваджено майже 1800 фізичних та юридичних осіб за підрив територіальної цілісності України.

Інші обмеження

Також на пропозицію Естонії Євросоюз посилив санкції на експорт автомобілів до Росії і заборонив експорт до Росії пневматичної та газової зброї та іншої подібної зброї.

Кораблям, які порушили правила нафтового ембарго та стелі цін, у тому числі судам, які відключили систему автоматичної ідентифікації розташування, заборонено захід у порти ЄС. За пропозицією Естонії заборона захід у порти Фінської затоки поширюється і якірні стоянки поза юрисдикції портів.

Проблема обходу санкцій РФ

Питання обходу санкцій Росією стоїть досить гостро. Це пов'язано з тим, що російські компанії примудряються закуповувати все необхідне із залученням третіх країн. Тобто компанії з Європи продають свою продукцію, у тому числі й оборонної промисловості, іншим країнам, а ті вже перепродують до Росії. Раніше в США визначили п'ять країн, які допомагають Росії обходити санкції: Туреччина, Казахстан, Грузія, Об'єднані Арабські Емірати та Вірменія.

Буквально нещодавно видання Politico писало про те, що Росія продовжує закуповувати західні патрони для своїх снайперських гвинтівок Орсіс Т-5000. Їх помітили на озброєнні у найманців ПВК "Вагнера".