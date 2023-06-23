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В Україні запрацював Єдиний реєстр зброї

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Україна, П'ятниця 23 червня 2023 10:31
В Україні запрацював Єдиний реєстр зброї Фото: Єдиний реєстр зброї запрацював в Україні з 23 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ) розпочав роботу в Україні з 23 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави МВС України Ігоря Клименка.

"Це один із важливих дедлайнів, які я публічно ставив і для себе, і для всієї команди МВС. І ми це зробили: Єдиний реєстр зброї відсьогодні повноцінно працює", - розповів він

Переваги реєстру

За словами Клименка, основними перевагами впровадження ЄРЗ є те, що громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Окрім того, завдяки діджиталізації послуг у сфері обігу зброї процедура отримання дозволів буде спрощена.

Очільник МВС додав, що Єдиний реєстр зброї передбачає також створення електронних кабінетів. Тож українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції, шляхом подачі документів через "Єдине вікно громадянина" або у магазині з продажу зброї.

В Україні запрацював Єдиний реєстр зброїВ Україні запрацював Єдиний реєстр зброїВ Україні запрацював Єдиний реєстр зброї

Куди дзвонити по питаннях, що з'являється

  • Контакт-центр ЄРЗ: 044-33-44-035;
  • Чат-бот Єдиного реєстру зброї у Telegram @arms_mvs_bot.

Докладніше про процедуру, як працюватиме Єдиний реєстр зброї (ЄРО) в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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