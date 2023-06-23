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Україна та чотири країни закликали ООН розслідувати постачання іранських дронів Росії

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Україна, П'ятниця 23 червня 2023 19:26
Україна та чотири країни закликали ООН розслідувати постачання іранських дронів Росії Фото: п'ять країн закликали генсека ООН розслідувати передачу іранських дронів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

П’ять країн закликали генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша розслідувати передачу іранських дронів до Росії.

Про це оголосила постійна представниця США Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

США, Франція, Велика Британія, Албанія й Україна виступили зі спільною заявою із закликом до генсека ООН провести розслідування військової співпраці Ірану і Росії, зокрема, щодо передачі дронів.

"Дії Росії та Ірану порушують Резолюцію 2231 РБ ООН. Ця резолюція забороняє всім країнам, в тому числі постійним членам Радбезу, передавати такі види зброї з Ірану без попереднього схвалення Радою Безпеки. Такого схвалення, звісно, не було", - зазначила Томас-Грінфілд.

Вона нагадала, що Україна, США, Франція, Британія та інші країни "належним чином повідомили про ці порушення в ООН" і надали ООН додаткову інформацію.

"Організація Об’єднаних Націй повинна відповісти на зростаючі заклики міжнародної спільноти та розслідувати ці порушення", - підкреслила Томас-Грінфілд.

Вона уточнила, що Резолюція 2231 надає повноваження генеральному секретареві ООН для такого розслідування.

Іранські дрони в Росії

Російська Федерація використовує іранські дрони для нанесення ударів по території України. Захід неодноразово заявляв про те, що Росія домовилась з Тегераном про поставки БпЛА, однак Москва й Іран довгий час всіляко відкидали ці звинувачення.

Після надання реальних доказів застосування ворогом безпілотників іранського виробництва - Тегеран змінив позицію та визнав свою причетність.

Британська розвідка повідомила, що Росія перейшла від отримання невеликих іранських партій БПЛА повітряним транспортом до більших партій за допомогою кораблів з Ірану через Каспійське море.

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