Більше 600 окупантів та 24 танки: Генштаб оновив втрати Росії

Фото: Генштаб оновив втрати Росії у війні проти України (Getty Image)

Українські військові за минулу добу ліквідували ще 620 окупантів та чимало ворожої техніки. Загалом з початку повномасштабної війни Росія втратила 94 760 своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.

Загальні бойові втрати противника станом на 11 грудня орієнтовно склали: особового складу - близько 94 760 (+620) осіб ліквідовано,

танків - 2966 (+24) од,

бойових броньованих машин - 5928(+8) од,

артилерійських систем - 1929 (+1) од,

РСЗВ - 397 (+0) од,

засобів ППО - 211 (+0) од,

літаків - 281 (+0) од,

гелікоптерів - 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1617 (+4),

крилатих ракет - 592 (+0),

кораблів /катерів - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4544 (+4) од,

спеціальної техніки - 169 (+2).