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Внаслідок ворожого обстрілу Гірника загинуло двоє людей, кількість поранених зросла

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Донецька область, Понеділок 12 грудня 2022 12:38
Внаслідок ворожого обстрілу Гірника загинуло двоє людей, кількість поранених зросла Фото: внаслідок ворожого обстрілу Гірника загинуло двоє людей, кількість поранених зросла (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В результаті сьогоднішнього ворожого обстрілу міста Гірник Донецької області загинуло двоє людей, ще десятеро отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокуратури.

За даними слідства, зранку 12 грудня окупанти з використанням касетних боєприпасів та РСЗВ "Ураган" здійснили обстріл Гірника Курахівської громади.

"Снаряди влучили у центральну частину міста. В результаті обстрілу загинули двоє громадян, ще десять отримали поранення різного ступеню тяжкості. Постраждалі евакуйовані до лікарні м. Селидове, їм надається кваліфікована медична допомога", - сказано у повідомленні.

Також було пошкоджено п'ятиповерхові будинки та відділення банку. На місці працюють слідчо-оперативна група та парамедики.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК).

РБК-Україна писало про обстріл Гірника. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляв про вісім постраждалих внаслідок атаки.

Окрім того, сьогодні окупанти обстріляли школу у Костянтинівці Донецької області.

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