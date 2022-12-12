Росіяни обстріляли з "Урагану" місто в Донецькій області, восьмеро поранених

Російські окупанти зранку 12 грудня обстріляли місто Гірник у Донецькій області за допомогою РСЗВ "Ураган". Ворожі снаряди влучили по центральній частині міста, в район продовольчого ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову ОВА Павла Кириленка .

Внаслідок ворожої атаки було поранено вісім людей, їх доставили до лікарні.

Обсяги завданої шкоди встановлюються.

"Держава-терористка безперервно тероризує мирних українців - стріля

є і стрілятиме по цивільних, поки ми не виженемо її геть. Прошу всіх: евакуюйтесь! Не наражайте себе на небезпеку!" - написав Кириленко.

Нагадаємо, сьогодні загарбники обстріляли школу у Костянтинівці Донецької області.

Окрім того, 11 грудня росіяни обстріляли машину рятувальників, які везли гуманітарну допомогу мешканцям Бахмута.

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