ua ru
Пн, 12 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни обстріляли з "Урагану" місто в Донецькій області, восьмеро поранених

Новость на русском →
Донецька область, Понеділок 12 грудня 2022 10:40
Росіяни обстріляли з "Урагану" місто в Донецькій області, восьмеро поранених Фото: росіяни обстріляли з "Урагану" місто в Донецькій області, восьмеро поранених (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти зранку 12 грудня обстріляли місто Гірник у Донецькій області за допомогою РСЗВ "Ураган". Ворожі снаряди влучили по центральній частині міста, в район продовольчого ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову ОВА Павла Кириленка.

Внаслідок ворожої атаки було поранено вісім людей, їх доставили до лікарні.

Обсяги завданої шкоди встановлюються.

"Держава-терористка безперервно тероризує мирних українців - стріля

є і стрілятиме по цивільних, поки ми не виженемо її геть. Прошу всіх: евакуюйтесь! Не наражайте себе на небезпеку!" - написав Кириленко.

Нагадаємо, сьогодні загарбники обстріляли школу у Костянтинівці Донецької області.

Окрім того, 11 грудня росіяни обстріляли машину рятувальників, які везли гуманітарну допомогу мешканцям Бахмута.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Війна Росії проти України ракетный удар
NEWS
Зеленський обговорив з Макроном реалізацію української формули миру та енергетику
Зеленський обговорив з Макроном реалізацію української формули миру та енергетику
DAILY
Олена Шуляк: Прогнозувати зараз вибори, розуміючи ситуацію на фронті, це трошки блюзнірство
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Олена Шуляк: Прогнозувати зараз вибори, розуміючи ситуацію на фронті, це трошки блюзнірство