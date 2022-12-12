Росіяни перекинули до Білорусі ще понад десять танків, - "Гаюн"
Російські війська продовжують перекидати озброєння до Білорусі. У суботу, 10 грудня, до Вітебської області прибув ешелон із як мінімум 12 танками Т-72.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення моніторингової групи "Беларускі Гаюн".
"Ешелон з танками було відправлено 8 грудня з залізничної станції Буй (Костромська обл., РФ) і прибув на залізничну станцію Заслонове (Лепельський рн, Вітебська обл.) позавчора, 10 грудня", - повідомляє "Гаюн".
Там зазначили, що поблизу станції Заслонове знаходиться полігон "Лепельський", де з жовтня 2022 року розміщується одна з груп солдат ЗС РФ, можливо мобілізованих.
"Можна припустити, що перекидання туди танків може означати підготовку російських танкістів на цьому полігоні", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Білорусі розпочали переміщення російської військової техніки в рамках так званого регіонального угруповання військ. Техніку переганяють ближчі один до кордону з Україною.
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