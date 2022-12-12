В Донецькій області під час розмінування підірвались рятувальники, є загиблі

У понеділок, 12 грудня, у Донецькій області троє рятувальників підірвались під час розмінування. Від отриманих травм всі троє загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДСНС України.

"Щирі співчуття рідним, близьким та друзям наших колег. В цю гірку мить поділяємо ваше горе та разом з вами схиляємо голову в глибокій скорботі", - додали у ДСНС.

Також двоє піротехніків отримали поранення та перебувають у лікарні.

У ДСНС повідомили, що в результаті цього загинули:

"Під час проведення робіт з розмінування у м. Костянтинівка Краматорського району відбулася детонація вибухонебезпечного предмета", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в Херсонській області під час проведення стабілізаційних заходів на каскаді ворожих мін підірвалися поліцейські, внаслідок чого 4 людини загинуло.

Раніше ми писали, що втікаючи з Харківської області російські окупанти, залишили мінний коридор, який вчасно знайшли та знешкодили українські захисники.

Після звільнення Херсону, українським спеціалістам довелося підірвати будівлю Головного управління поліції Херсонської області, через замінування російськими окупантами.

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