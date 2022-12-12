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В Донецькій області під час розмінування підірвались рятувальники, є загиблі

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Україна, Понеділок 12 грудня 2022 19:50
В Донецькій області під час розмінування підірвались рятувальники, є загиблі Фото: В Донецькій області під час розмінування підірвались рятувальники, є загиблі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 12 грудня, у Донецькій області троє рятувальників підірвались під час розмінування. Від отриманих травм всі троє загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДСНС України.

"Під час проведення робіт з розмінування у м. Костянтинівка Краматорського району відбулася детонація вибухонебезпечного предмета", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС повідомили, що в результаті цього загинули:

  • начальник відділення піротехнічних робіт АРЗ СП Євген Сагайда 1998 р.н.;
  • начальник відділення підводного розмінування АРЗ СП Головного управління Олександр Кулініч 2000 р.н.;
  • старший водій-сапер відділення піротехнічних робіт АРЗ СП Головного управління Максим Лизя 1979 р.н.

Також двоє піротехніків отримали поранення та перебувають у лікарні.

"Щирі співчуття рідним, близьким та друзям наших колег. В цю гірку мить поділяємо ваше горе та разом з вами схиляємо голову в глибокій скорботі", - додали у ДСНС.

Нагадаємо, що в Херсонській області під час проведення стабілізаційних заходів на каскаді ворожих мін підірвалися поліцейські, внаслідок чого 4 людини загинуло.

Раніше ми писали, що втікаючи з Харківської області російські окупанти, залишили мінний коридор, який вчасно знайшли та знешкодили українські захисники.

Після звільнення Херсону, українським спеціалістам довелося підірвати будівлю Головного управління поліції Херсонської області, через замінування російськими окупантами.

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