Участь України у переговорах Трампа і Путіна дала б інший результат, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відсутність України на саміті дала вигоду Кремлю, тоді як тристоронній формат забезпечив би інший результат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю глави держави виданню Sky News.
За словами глави держави, результат переговорів був би зовсім іншим, якби Україна сиділа за столом.
"Якби це була тристороння зустріч, ми мали б якийсь результат", - підкреслив Зеленський.
Президент України пояснив, що Кремль шукав можливість вийти з міжнародної ізоляції. Особиста зустріч із президентом США Дональдом Трампом стала для російського диктатора Володимира Путіна шансом досягти цієї мети.
".І, на мою думку, він мав би заплатити більше. Він мав зазнати поразки в цій війні й зупинитися. Але натомість він отримав деізоляцію. Він зробив спільні фото з президентом Трампом, отримав публічний діалог. І я вважаю, що це відчиняє Путіну двері до інших самітів і форматів", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та глава кремля Володимир Путін 16 серпня зустрілись на Алясці. Головною темою саміту стали переговори щодо миру в Україні.
Путін висловив ряд своїх умов щодо мирної угоди, серед яких були значні територіальні поступки Києва по чотирьох регіонах України.
18 серпня президент Володимир Зеленський прибув до Вашингтону з європейськими лідерами. На зустрічі з Трампом вони обговорювали зустріч Зеленського з Путіним і гарантії безпеки для України.
В свою чергу президент України заявив, що зустріч із Путіним має відбутися лише на нейтральній території в Європі - наприклад, в Австрії чи Швейцарії.
Пізніше Путін підтвердив готовність до переговорів, але наполягав, що Зеленський має приїхати до Москви та бути "готовим" до обговорення.
Президент України відреагував на таку пропозицію скептично.
Також у Росії заявили, що Україна та Росія поки не наблизилися до проведення саміту на найвищому рівні. Зустріч Зеленського та Путіна можлива лише тоді, коли сторони узгодять порядок денний.