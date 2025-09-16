Участь України у переговорах Трампа і Путіна дала б інший результат, - Зеленський

Зустріч Зеленського і Путіна

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та глава кремля Володимир Путін 16 серпня зустрілись на Алясці. Головною темою саміту стали переговори щодо миру в Україні.

Путін висловив ряд своїх умов щодо мирної угоди, серед яких були значні територіальні поступки Києва по чотирьох регіонах України.

18 серпня президент Володимир Зеленський прибув до Вашингтону з європейськими лідерами. На зустрічі з Трампом вони обговорювали зустріч Зеленського з Путіним і гарантії безпеки для України.

В свою чергу президент України заявив, що зустріч із Путіним має відбутися лише на нейтральній території в Європі - наприклад, в Австрії чи Швейцарії.

Пізніше Путін підтвердив готовність до переговорів, але наполягав, що Зеленський має приїхати до Москви та бути "готовим" до обговорення.

Президент України відреагував на таку пропозицію скептично.

Також у Росії заявили, що Україна та Росія поки не наблизилися до проведення саміту на найвищому рівні. Зустріч Зеленського та Путіна можлива лише тоді, коли сторони узгодять порядок денний.