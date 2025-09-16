Участие Украины в переговорах Трампа и Путина дало бы другой результат, - Зеленский

По словам главы государства, результат переговоров был бы совсем другим, если бы Украина сидела за столом.

"Если бы это была трехсторонняя встреча, мы имели бы какой-то результат",- подчеркнул Зеленский.

Президент Украины объяснил, что Кремль искал возможность выйти из международной изоляции. Личная встреча с президентом США Дональдом Трампом стала для российского диктатора Владимира Путина шансом достичь этой цели.

"...И, по моему мнению, он должен был бы заплатить больше. Он должен был потерпеть поражение в этой войне и остановиться. Но вместо этого он получил деизоляцию. Он сделал совместные фото с президентом Трампом, получил публичный диалог. И я считаю, что это открывает Путину двери к другим саммитам и форматам", - подчеркнул Зеленский.