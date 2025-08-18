Зеленський прибув до Вашингтону: мир повинен бути тривалим, не так як роки тому

Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до США. На зустрічі з президентом Дональдом Трампом, він пообіцяв домогтися тривалого миру та змусити Росію припинити війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.

Зеленський підкреслив, що "ми всі однаково хочемо швидко та надійно закінчити цю війну" та що мир повинен бути тривалим.

"Не так, як це було роки тому, коли Україну змусили віддати Крим і частину нашого Сходу - частину Донбасу, а Путін використав це просто як плацдарм для нового нападу. Чи коли Україні дали начебто "безпекові гарантії" у 1994 році, але це не спрацювало", - зазначив президент.

На думку глави держави, Україні не слід було віддавати росіянам Крим у 2014 році, "так само, як після 2022 року українці не віддали Київ, Одесу, Харків".

Він зазначив, що наразі Сили оборони мають успіхи в Донецькій та Сумській областях. І переконаний, що "ми захистимо Україну, дієво гарантуємо безпеку, і наш народ завжди буде вдячний Президенту Трампу, усім в Америці, кожному партнеру, за підтримку та неоціненну допомогу".

"Росія повинна закінчити цю війну, яку сама ж і почала. І я сподіваюсь, що наша спільна сила з Америкою, із нашими європейськими друзями, примусить Росію до справжнього миру", - зазначив Зеленський.