Зеленський відповів на "запрошення" Путіна до Москви

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час пресконференції після зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі.

"Американські партнери нам передали, що Путін запросив мене в Москву. Я вважаю, що коли хочеш, щоб зустрічі не було, треба запросити мене в Москву", - сказав Зеленський.

Водночас він зазначив, що, якщо Росія почала говорити про зустріч, то це вже непогано.

"Але поки ми не бачимо їх бажання закінчення війни. А дорослі лідери з зустрічі такого рівні повинні виходити з якимось результатом, бажано - закінчення війни", - додав президент.