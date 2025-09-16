Участь України у переговорах Трампа і Путіна дала б інший результат, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відсутність України на саміті дала вигоду Кремлю, тоді як тристоронній формат забезпечив би інший результат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю глави держави виданню Sky News.

".І, на мою думку, він мав би заплатити більше. Він мав зазнати поразки в цій війні й зупинитися. Але натомість він отримав деізоляцію. Він зробив спільні фото з президентом Трампом, отримав публічний діалог. І я вважаю, що це відчиняє Путіну двері до інших самітів і форматів", - наголосив Зеленський.

Президент України пояснив, що Кремль шукав можливість вийти з міжнародної ізоляції. Особиста зустріч із президентом США Дональдом Трампом стала для російського диктатора Володимира Путіна шансом досягти цієї мети.

"Якби це була тристороння зустріч, ми мали б якийсь результат" , - підкреслив Зеленський.

За словами глави держави, результат переговорів був би зовсім іншим, якби Україна сиділа за столом.

Зустріч Зеленського і Путіна

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та глава кремля Володимир Путін 16 серпня зустрілись на Алясці. Головною темою саміту стали переговори щодо миру в Україні.

Путін висловив ряд своїх умов щодо мирної угоди, серед яких були значні територіальні поступки Києва по чотирьох регіонах України.

18 серпня президент Володимир Зеленський прибув до Вашингтону з європейськими лідерами. На зустрічі з Трампом вони обговорювали зустріч Зеленського з Путіним і гарантії безпеки для України.

В свою чергу президент України заявив, що зустріч із Путіним має відбутися лише на нейтральній території в Європі - наприклад, в Австрії чи Швейцарії.

Пізніше Путін підтвердив готовність до переговорів, але наполягав, що Зеленський має приїхати до Москви та бути "готовим" до обговорення.

Президент України відреагував на таку пропозицію скептично.

Також у Росії заявили, що Україна та Росія поки не наблизилися до проведення саміту на найвищому рівні. Зустріч Зеленського та Путіна можлива лише тоді, коли сторони узгодять порядок денний.