Участие Украины в переговорах Трампа и Путина дало бы другой результат, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отсутствие Украины на саммите дало выгоду Кремлю, тогда как трехсторонний формат обеспечил бы другой результат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства изданию Sky News.
По словам главы государства, результат переговоров был бы совсем другим, если бы Украина сидела за столом.
"Если бы это была трехсторонняя встреча, мы имели бы какой-то результат",- подчеркнул Зеленский.
Президент Украины объяснил, что Кремль искал возможность выйти из международной изоляции. Личная встреча с президентом США Дональдом Трампом стала для российского диктатора Владимира Путина шансом достичь этой цели.
"...И, по моему мнению, он должен был бы заплатить больше. Он должен был потерпеть поражение в этой войне и остановиться. Но вместо этого он получил деизоляцию. Он сделал совместные фото с президентом Трампом, получил публичный диалог. И я считаю, что это открывает Путину двери к другим саммитам и форматам", - подчеркнул Зеленский.
Встреча Зеленского и Путина и Путина
Напомним, президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин 16 августа встретились на Аляске. Главной темой саммита стали переговоры по миру в Украине.
Путин высказал ряд своих условий по мирному соглашению, среди которых были значительные территориальные уступки Киева по четырем регионам Украины.
18 августа президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон с европейскими лидерами. На встрече с Трампом они обсуждали встречу Зеленского с Путиным и гарантии безопасности для Украины.
В свою очередь президент Украины заявил, что встреча с Путиным должна состояться только на нейтральной территории в Европе - например, в Австрии или Швейцарии.
Позже Путин подтвердил готовность к переговорам, но настаивал, что Зеленский должен приехать в Москву и быть "готовым" к обсуждению.
Президент Украины отреагировал на такое предложение скептически.
Также в России заявили, что Украина и Россия пока не приблизились к проведению саммита на высшем уровне. Встреча Зеленского и Путина возможна только тогда, когда стороны согласуют повестку дня.