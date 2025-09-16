Участие Украины в переговорах Трампа и Путина дало бы другой результат, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отсутствие Украины на саммите дало выгоду Кремлю, тогда как трехсторонний формат обеспечил бы другой результат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства изданию Sky News.

По словам главы государства, результат переговоров был бы совсем другим, если бы Украина сидела за столом.

"Если бы это была трехсторонняя встреча, мы имели бы какой-то результат",- подчеркнул Зеленский.

Президент Украины объяснил, что Кремль искал возможность выйти из международной изоляции. Личная встреча с президентом США Дональдом Трампом стала для российского диктатора Владимира Путина шансом достичь этой цели.

"...И, по моему мнению, он должен был бы заплатить больше. Он должен был потерпеть поражение в этой войне и остановиться. Но вместо этого он получил деизоляцию. Он сделал совместные фото с президентом Трампом, получил публичный диалог. И я считаю, что это открывает Путину двери к другим саммитам и форматам", - подчеркнул Зеленский.