"У цю гру можна грати вдвох": ЗСУ взялися за логістику окупантів біля Покровська

Російські окупанти намагаються перерізати логістику ЗСУ на Покровському напрямку, однак українські захисники показали, що "у цю гру можна грати вдвох".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис 7 корпусу ДШВ в Telegram
"Коли йдеться про killzone біля Покровська, то це означає, що ворог теж має ускладнену логістику. Тому дедалі частіше залучає наземні роботизовані комплекси", - розповіли українські військові.
Захисники Покровська вирахували один з логістичних маршрутів окупантів, після чого дистанційно його замінували.
Зокрема, вони підірвали логістичний наземний роботизований комплекс росіян у районі населеного пункту Шевченко. Він розташований за 5 км на південь від Покровська.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що окупанти прагнуть якомога швидше захопити Покровськ. Країна-агресорка намагається таким чином створити враження, ніби вона здатна встановити повний контроль над Донбасом.
Наразі бої точаться в межах самого міста, куди, за даними джерел РБК-Україна, вдалося прорватися близько тисячі російських військових.
Раніше 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ розповів, що українські воїни зупинили просування окупантів на півночі Покровська й не допустили перерізання важливої логістичної дороги.
Підрозділи ГУР Міноборони України проводять у місті успішні операції, які спрямовані на розширення вогневого контролю над логістикою окупантів.
Зазначимо, Генеральний штаб ЗСУ спростував фейки російської пропаганди про нібито "оточення Покровська".