"У цю гру можна грати вдвох": ЗСУ взялися за логістику окупантів біля Покровська

"Коли йдеться про killzone біля Покровська, то це означає, що ворог теж має ускладнену логістику. Тому дедалі частіше залучає наземні роботизовані комплекси", - розповіли українські військові.

Захисники Покровська вирахували один з логістичних маршрутів окупантів, після чого дистанційно його замінували.

Зокрема, вони підірвали логістичний наземний роботизований комплекс росіян у районі населеного пункту Шевченко. Він розташований за 5 км на південь від Покровська.