Війна в Україні

"У цю гру можна грати вдвох": ЗСУ взялися за логістику окупантів біля Покровська

Ілюстративне фото: воїни 7 корпусу ДШВ показали, як нищать ворожу логістику біля Покровська (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Валерій Ульяненко

Російські окупанти намагаються перерізати логістику ЗСУ на Покровському напрямку, однак українські захисники показали, що "у цю гру можна грати вдвох".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис 7 корпусу ДШВ в Telegram

"Коли йдеться про killzone біля Покровська, то це означає, що ворог теж має ускладнену логістику. Тому дедалі частіше залучає наземні роботизовані комплекси", - розповіли українські військові.

Захисники Покровська вирахували один з логістичних маршрутів окупантів, після чого дистанційно його замінували.

Зокрема, вони підірвали логістичний наземний роботизований комплекс росіян у районі населеного пункту Шевченко. Він розташований за 5 км на південь від Покровська.

Бої за Покровськ

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що окупанти прагнуть якомога швидше захопити Покровськ. Країна-агресорка намагається таким чином створити враження, ніби вона здатна встановити повний контроль над Донбасом.

Наразі бої точаться в межах самого міста, куди, за даними джерел РБК-Україна, вдалося прорватися близько тисячі російських військових.

Раніше 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ розповів, що українські воїни зупинили просування окупантів на півночі Покровська й не допустили перерізання важливої логістичної дороги.

Підрозділи ГУР Міноборони України проводять у місті успішні операції, які спрямовані на розширення вогневого контролю над логістикою окупантів.

Зазначимо, Генеральний штаб ЗСУ спростував фейки російської пропаганди про нібито "оточення Покровська".

ПокровськЗбройні сили УкраїниВійна в УкраїніОкупанти