Ситуація в Покровську: що відбувається у місті
Епіцентром боїв цієї зими залишиться Донецька область, яку росіяни згідно з черговим "дедлайном", хочуть повністю захопити до кінця лютого. Наразі найбільша загроза нависла над Покровськом, де вже тривають міські бої.
Про це йдеться в матеріал РБК-Україна "Перемир'я чи "блекаут"? З чим Україна йде в зиму і чого чекати від Трампа".
Ситуація в Покровську погіршується
Ще у вересні військові джерела видання оцінювали ситуацію в Куп’янську на Харківщині як складнішу, ніж у Покровську. Проте зараз оцінки змінилися. Якщо під Куп’янськом українським силам вдалося стабілізувати фронт, то обстановка навколо Покровська за останні тижні помітно погіршилася.
Особливо вразливою є ділянка біля Звірового - на південний захід від міста. Саме звідти ще влітку війська 2-ї загальновійськової армії РФ почали просування в межі Покровська. Згодом окупанти змогли інфільтруватися у промислову зону та наблизитися до дороги, що веде на Павлоград.
За даними джерел, у місті може перебувати до тисячі російських військових. Залізниця, що проходить через Покровськ, фактично ділить його навпіл. На OSINT-картах південна частина міста вже позначена як сіра зона або під контролем росіян.
Попри це, оточення чи "котла" наразі немає. Окупанти здійснюють рейди у центральну, західну та північну частини міста, ведучи контактні бої.
Мирноград у "кишені", українські війська тримають оборону
Додаткову загрозу становить одночасний тиск противника на Мирноград - місто-супутник Покровська. Обидва населені пункти нині фактично перебувають у "кишені", де логістика ускладнена через постійні атаки FPV-дронів на шляхи постачання.
Українські Сили оборони продовжують утримувати позиції, зокрема за підтримки підрозділів ГУР МО, які прибули для підсилення оборони.
"Куди це зайде - прогнозувати вкрай складно. Ми поки що не прийшли в точку, коли ситуацію не врятувати. Однак ми близькі до неї. Доля Покровська вирішуватиметься в наступні тижні. І якщо ми втратимо Покровськ, то і Мирноград ми будемо змушені втратити фактично без бою. А далі - розростання цієї проблеми вже на півночі Донеччини", - міркує один зі співрозмовників видання", – розповів співрозмовник РБК-Україна.
Далі під ударом можуть опинитися Краматорськ і Костянтинівка
Як зазначають джерела видання, у разі успіху в районі Покровська російські війська можуть перенести основний тиск на Краматорсько-Костянтинівську агломерацію, посилюючи атаки на Лиман, Сіверськ і Костянтинівку. Паралельно очікуються нові спроби прориву під Куп’янськом.
За оцінками аналітиків, саме Донеччина залишиться головним напрямком наступу Росії взимку - із метою досягти відчутного результату до весни 2025 року.
Нагадаємо, у ранковому зведенні Генштабу йдеться про те, що на Покровському напрямку протягом доби Сили оборони зупинили 68 ворожих штурмів у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Мирноград, Червоний Лиман, Родинське, Разіне, Миколаївка, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Горіхове, Дачне та Філія.
Як пише ISW, російські війська перекинули основні сили на напрямок Покровська та Мирнограда, намагаючись прорвати українську оборону.
Також повідомлялось, що Головне управління розвідки Міноборони України висадило десант, щоб провести стабілізаційні заходи у Покровську на Донеччині.