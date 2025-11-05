ua en ru
Ср, 05 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Генштаб спростував оточення Покровська: ЗСУ утримують місто й контратакують

Україна, Середа 05 листопада 2025 14:26
UA EN RU
Генштаб спростував оточення Покровська: ЗСУ утримують місто й контратакують Ілюстративне фото: Генштаб спростував оточення Покровська (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Українські Сили оборони продовжують тримати оборону в межах Покровсько-Мирноградської агломерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 5 листопада оточення українських підрозділів відсутнє. Військові здійснюють заходи з блокування противника, який намагається проникнути та закріпитися в місті Покровськ.

У районі міста тривають ударно-пошукові дії за участі штурмових підрозділів 425-го окремого штурмового полку, спецпризначенців СБС, ССпО, ВСП, Нацгвардії та ГУР МОУ. За минулу добу українські захисники ліквідували 26 окупантів, ще 64 отримали поранення. Знищено або пошкоджено 58 укриттів противника.

З початку тижня на Покровському напрямку втрати російських військ склали 249 осіб (159 - безповоротні), а також 7 пунктів управління БпЛА, танк, бойову броньовану машину та 26 одиниць автомобільної й мото-техніки. Паралельно триває укріплення флангів оборони та захист логістичних маршрутів.

У межах Добропільської операції українські штурмові підрозділи за минулу добу просунулися на відстань від 100 до 700 метрів. Загалом звільнено 188,9 км² території та зачищено ще 249,9 км² від диверсійно-розвідувальних груп ворога.

Ситуація на фронті

Російські війська продовжують зосереджувати значні сили на Покровському напрямку, намагаючись оточити місто Покровськ та навколишні населені пункти.

Бої точаться вже в межах самого міста, куди, за даними джерел РБК-Україна, могли прорватися близько тисячі російських військових.

3 листопада 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомив, що українські захисники зупинили просування окупантів на півночі Покровська й не допустили перерізання важливої логістичної дороги.

Наразі підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України проводять у місті успішні операції, спрямовані на розширення вогневого контролю над логістикою російських загарбників.

Вчора президент Володимир Зеленський відвідав фронт, зокрема - Покровський та Добропільський напрямки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Покровськ Війна в Україні Генштаб ВСУ ВСУ
Новини
По 50 тисяч гривень при народженні дитини: Рада ухвалила довгоочікуваний закон
По 50 тисяч гривень при народженні дитини: Рада ухвалила довгоочікуваний закон
Аналітика
Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце