Генштаб спростував оточення Покровська: ЗСУ утримують місто й контратакують
Українські Сили оборони продовжують тримати оборону в межах Покровсько-Мирноградської агломерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 5 листопада оточення українських підрозділів відсутнє. Військові здійснюють заходи з блокування противника, який намагається проникнути та закріпитися в місті Покровськ.
У районі міста тривають ударно-пошукові дії за участі штурмових підрозділів 425-го окремого штурмового полку, спецпризначенців СБС, ССпО, ВСП, Нацгвардії та ГУР МОУ. За минулу добу українські захисники ліквідували 26 окупантів, ще 64 отримали поранення. Знищено або пошкоджено 58 укриттів противника.
З початку тижня на Покровському напрямку втрати російських військ склали 249 осіб (159 - безповоротні), а також 7 пунктів управління БпЛА, танк, бойову броньовану машину та 26 одиниць автомобільної й мото-техніки. Паралельно триває укріплення флангів оборони та захист логістичних маршрутів.
У межах Добропільської операції українські штурмові підрозділи за минулу добу просунулися на відстань від 100 до 700 метрів. Загалом звільнено 188,9 км² території та зачищено ще 249,9 км² від диверсійно-розвідувальних груп ворога.
Ситуація на фронті
Російські війська продовжують зосереджувати значні сили на Покровському напрямку, намагаючись оточити місто Покровськ та навколишні населені пункти.
Бої точаться вже в межах самого міста, куди, за даними джерел РБК-Україна, могли прорватися близько тисячі російських військових.
3 листопада 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомив, що українські захисники зупинили просування окупантів на півночі Покровська й не допустили перерізання важливої логістичної дороги.
Наразі підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України проводять у місті успішні операції, спрямовані на розширення вогневого контролю над логістикою російських загарбників.
Вчора президент Володимир Зеленський відвідав фронт, зокрема - Покровський та Добропільський напрямки.