РФ хоче якомога швидше захопити Покровськ: Зеленський пояснив мету ворога

Росія хоче якомога швидше окупувати Покровськ, щоб просувати наратив про те, що вона нібито зможе захопити увесь Донбас.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу .

"Мета номер один для росіян - окупувати Покровськ якомога швидше", - сказав Зеленський

Президент повідомив, що за три доби зафіксовано 220 штурмів міста. 5 листопада окупанти намагалися штурмувати місто за допомогою техніки, але вони її втратили.

У самому Покровську, за даними українських військових, перебуває близько 314 російських окупантів, а угруповання на околицях міста, яке чинить тиск у цьому напрямку, є значним.

Зеленський зазначив, що Росії дуже важливо захопити Покровськ, щоб показати успіхи на полі бою та просувати наратив про те, що вона нібито зможе захопити увесь Донбас.

За його словами, цей фактор може впливати й на просування санкцій проти Росії, так само як і на їхню відстрочку.

"У Куп'янську є просування ЗСУ, у Вовчанську ситуація може ускладнитися, оскільки на цьому напрямку ворог накопичує сили. На Сіверському напрямку окупанти намагалися штурмувати, але безуспішно. На Добропіллі триває операція, там позитивно діють наші Збройні сили", - додав президент.