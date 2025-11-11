"В эту игру можно играть вдвоем": ВСУ взялись за логистику оккупантов возле Покровска

"Когда речь идет о killzone возле Покровска, то это означает, что враг тоже имеет усложненную логистику. Поэтому все чаще привлекает наземные роботизированные комплексы", - рассказали украинские военные.

Защитники Покровска вычислили один из логистических маршрутов оккупантов, после чего дистанционно его заминировали.

В частности, они взорвали логистический наземный роботизированный комплекс россиян в районе населенного пункта Шевченко. Он расположен в 5 км к югу от Покровска.