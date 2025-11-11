RU

"В эту игру можно играть вдвоем": ВСУ взялись за логистику оккупантов возле Покровска

Иллюстративное фото: воины 7 корпуса ДШВ показали, как уничтожают вражескую логистику возле Покровска (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Валерий Ульяненко

Российские оккупанты пытаются перерезать логистику ВСУ на Покровском направлении, однако украинские защитники показали, что "в эту игру можно играть вдвоем".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение 7 корпуса ДШВ в Telegram

"Когда речь идет о killzone возле Покровска, то это означает, что враг тоже имеет усложненную логистику. Поэтому все чаще привлекает наземные роботизированные комплексы", - рассказали украинские военные.

Защитники Покровска вычислили один из логистических маршрутов оккупантов, после чего дистанционно его заминировали.

В частности, они взорвали логистический наземный роботизированный комплекс россиян в районе населенного пункта Шевченко. Он расположен в 5 км к югу от Покровска.

 

Бои за Покровск

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты стремятся как можно скорее захватить Покровск. Страна-агрессор пытается таким образом создать впечатление, будто она способна установить полный контроль над Донбассом.

Сейчас бои идут в пределах самого города, куда, по данным источников РБК-Украина, удалось прорваться около тысячи российских военных.

Ранее 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ рассказал, что украинские воины остановили продвижение оккупантов на севере Покровска и не допустили перерезания важной логистической дороги.

Подразделения ГУР Минобороны Украины проводят в городе успешные операции, направленные на расширение огневого контроля над логистикой оккупантов.

Отметим, Генеральный штаб ВСУ опроверг фейки российской пропаганды о якобы "окружении Покровска".

