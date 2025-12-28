Трамп анонсував дзвінок Путіну після зустрічі з Зеленським та зробив заяву про мирну угоду
Президент США Дональд Трамп заявив, що збирається подзвонити російському диктатору Володимиру Путіну після того, як проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
"Я також наберу Путіна після цієї зустрічі, ми продовжимо переговори", - заявив він під час спільної заяви із Зеленським для преси безпосередньо перед зустріччю.
Також Трамп заявив, що вважає, що "обидва президенти" (він називає "президентом" російського диктатора Путіна, - ред.) нібито "хочуть укласти угоду". Також він запевнив, що угода про гарантії безпеки для України "буде сильною".
"Ніхто навіть не знає, що буде прописано в угоді про безпеку. Але угода буде - і вона буде сильною... це буде сильна угода, і європейські країни будуть залучені", - заявив він.
Нагадаємо, Трамп 28 грудня заявив, що мав сьогодні "продуктивну розмову" з російським диктатором. Традиційно, Путін "раптово" вирішив подзвонити Трампу перед тим, як той зустрінеться із Зеленським - при тому, що раніше у диктатора заявляли, що розмов з Трампом цього року вже не планується.
За підсумками розмови прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія готує контакт зі США, щоб зрозуміти, наскільки змінився мирний план американського лідера Дональда Трампа після узгодження з Україною. А помічник Путіна Юрій Ішаков заявив, що нібито є домовленість між США та Росією створити дві так звані "робочі групи".
У президента Зеленського тим часом запевнили, що "раптова" телефонна розмова Путіна та Трампа не викликала в українського лідера стурбованості, оскільки такий крок з боку Кремля був цілком передбачуваним.