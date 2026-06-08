"Найгірший сценарій зупинено": РБК-Україна дізналося деталі закритих перемовин Буданова у Польщі

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов під час візиту до Польщі провів закриті переговори щодо вирішення кризових питань історичної пам’яті між країнами. Українській стороні вдалося зупинити найгірший сценарій розвитку подій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в команді ОП.

За словами співрозмовника, Буданов під час візиту до Польщі провів низку публічних та закритих зустрічей, під час яких, окрім продовження взаємовигідного стратегічного партнерства, обговорив, зокрема, проблемні питання у сфері історичної пам’яті, які виникали між державами.

"В результаті роботи керівника Офісу президента та всієї команди найгірший сценарій вдалось зупинити, звісно з урахуванням наших національних інтересів та з повагою до партнерів", - розповідає джерело.

Йшлося про значно складніші речі, ніж питання нагород. Україна налаштована до розвитку конструктивної стратегічної співпраці, але також готова й до реагування на неконструктивні кроки, відстоюючи власні державні інтереси та ідентичність, додав співрозмовник видання.

Що відомо про новий скандал між Україною та Польщею

26 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння почесного найменування "імені героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Рішення викликало різку реакцію Польщі: МЗС країни викликало українського посла та висловило протест, заявивши про чутливість історичних питань у двосторонніх відносинах.

В Україні наголошували, що назва підрозділу є внутрішнім рішенням військових і не мала на меті антипольського підтексту. Водночас у Польщі низка політиків заявила про політичні наслідки: зокрема пролунали заклики до вибачень, а також до перегляду підходів до підтримки України в ЄС.

29 травня президент Польщі Кароль Навроцький заявив про намір позбавити Володимира Зеленського найвищої державної нагороди, пов’язуючи це з рішенням щодо назви українського підрозділу.

Польський прем’єр Дональд Туск закликав сторони не загострювати ситуацію, наголосивши, що конфлікти навколо історії можуть мати негативні наслідки для майбутнього.

Згодом стало відомо про проведення українсько-польських консультацій на високому рівні, під час яких обговорювалися як реакція на указ, так і можливі шляхи врегулювання напруги.