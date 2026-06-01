Польське місто прибрало прапор України з ратуші через рішення Зеленського

Влада Любліна зняла прапор України з будівлі міської ратуші, який вивісили там ще у 2022 році на знак солідарності. Причина - указ президента України Володимира Зеленського

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання WP Wiadomości.

Приводом стало рішення Зеленського присвоїти підрозділу ССО "Північ" почесне найменування "імені Героїв УПА".

Указ викликав гостру реакцію у Польщі - від МЗС до президента Навроцького.

Ратуша Любліна поширила заяву, в якій йдеться, що місто приєдналося до інших польських міст. Чиновники поділяють критичну позицію польського МЗС та посольства Польщі в Києві щодо рішення Зеленського.

"Прославлення формувань, відповідальних за злочини проти мирного населення, завдає болю пам'яті польських жертв та ускладнює будівництво щирого діалогу", — зазначили у міськраді.

Водночас Люблін наголошує, що залишається союзником України у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність. "Ми не бачимо суперечності між захистом історичної правди та солідарністю з народом, який став жертвою агресії", — йдеться у заяві.

Серед мешканців міста думки щодо зняття прапора розділилися. Одні підтримують це рішення, посилаючись на неприйнятну похвалу УПА .

Інші вважають його несвоєчасним, зазначаючи, що українці досі воюють на передовій проти російських військових.