ua en ru
Пн, 01 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Польське місто прибрало прапор України з ратуші через рішення Зеленського

15:05 01.06.2026 Пн
2 хв
Символ солідарності, який провисів чотири роки, зняли за один день
aimg Валерія Абабіна
Польське місто прибрало прапор України з ратуші через рішення Зеленського Фото: У Любліні з ратуші зняли прапор України (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Влада Любліна зняла прапор України з будівлі міської ратуші, який вивісили там ще у 2022 році на знак солідарності. Причина - указ президента України Володимира Зеленського

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання WP Wiadomości.

Читайте також: Скандал через УПА: МЗС відповіло Польщі і нагадало, хто виграє від суперечок

Приводом стало рішення Зеленського присвоїти підрозділу ССО "Північ" почесне найменування "імені Героїв УПА".

Указ викликав гостру реакцію у Польщі - від МЗС до президента Навроцького.

Ратуша Любліна поширила заяву, в якій йдеться, що місто приєдналося до інших польських міст. Чиновники поділяють критичну позицію польського МЗС та посольства Польщі в Києві щодо рішення Зеленського.

"Прославлення формувань, відповідальних за злочини проти мирного населення, завдає болю пам'яті польських жертв та ускладнює будівництво щирого діалогу", — зазначили у міськраді.

Водночас Люблін наголошує, що залишається союзником України у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність. "Ми не бачимо суперечності між захистом історичної правди та солідарністю з народом, який став жертвою агресії", — йдеться у заяві.

Серед мешканців міста думки щодо зняття прапора розділилися. Одні підтримують це рішення, посилаючись на неприйнятну похвалу УПА .

Інші вважають його несвоєчасним, зазначаючи, що українці досі воюють на передовій проти російських військових.

«Я думаю, що це дуже поганий момент. Я хотів би нагадати вам, що українці досі тримають лінію фронту далеко від нас. Вони певною мірою воюють з росіянами від нашого імені. А тепер ми відвертаємось від них? Тож це не закінчується погано. Для мене це крок по тонкому льоду », – сказав мешканець Любліна.

Нагадаємо, 26 травня Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" почесного найменування "імені Героїв УПА" за зразкове виконання бойових завдань.

Президент Польщі Кароль Навроцький у відповідь заявив, що розглядає позбавлення Зеленського найвищої державної нагороди республіки.

МЗС України відповіло, що Київ не мав наміру ображати польський народ — для України УПА символізує виключно спротив московській імперській політиці.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Польща Війна в Україні
Новини
У Росії заговорили про завершення війни для порятунку економіки, - Reuters
У Росії заговорили про завершення війни для порятунку економіки, - Reuters
Аналітика
Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни