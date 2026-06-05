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Туск заявив про перемовини з Будановим через "непотрібний конфлікт" щодо УПА

21:15 05.06.2026 Пт
2 хв
Якими стануть відносини між країнами у разі відсутності компромісу
aimg Валерій Ульяненко
Туск заявив про перемовини з Будановим через "непотрібний конфлікт" щодо УПА Фото: Дональд Туск (Getty Images)
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Відповідальність за врегулювання суперечки щодо УПА лежить на Україні, яка має знайти рішення для її подолання. Водночас представники Польщі наразі ведуть переговори з керівником ОП Кирилом Будановим.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

"Українська сторона сама спричинила цю проблему, тож нехай тепер шукає рішення. Наразі тривають переговори моїх представників із керівником канцелярії президента Зеленського, Будановим", - зазначив він.

Туск підкреслив, що це "абсолютно непотрібний конфлікт", а Варшава раніше інвестувала багато зусиль у подолання "демонів минулого".

Він зазначив, що польська влада та суспільство залишаються абсолютно єдиними у питаннях історії. Прем'єр також висловив солідарність із позицією президента Польщі Кароля Навроцького.

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Очільник польського уряду наголосив, що розуміє прагнення українців вшановувати борців проти радянської окупації. Водночас він додав, що Варшава не може змиритися із вшануванням тих діячів, які свого часу вбивали поляків.

Туск закликав Київ зважити на ці аргументи, оскільки Україна має бути зацікавлена у підтримці з боку Польщі. Якщо компромісу не буде досягнуто, подальші відносини між державами визначатиме "жорсткий бізнес", а не емпатія.

Водночас радник президента України Дмитро Литвин заявив сьогодні журналістам, що в Офісі президента не коментують питання відносин з Польщею.

Скандал із Польщею через УПА

Нагадаємо, 26 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спецоперацій "Північ" найменування "імені Героїв УПА". Це рішення ухвалили з огляду на високі результати підрозділу у виконанні бойових завдань.

У відповідь Кароль Навроцький заявив, що не виключає можливості позбавлення Зеленського найвищої державної нагороди Польщі.

У МЗС України наголосили, що Київ не мав наміру образити польське суспільство. Там підкреслили, що для українців УПА насамперед є символом боротьби проти російської імперської політики та окупації.

Попри це, у Польщі пролунали заклики заблокувати євроінтеграцію України через це рішення. Окрім того, влада Любліна демонтувала український прапор із будівлі міської ратуші, який висів там ще з 2022 року як знак підтримки України.

Детальніше про новий дипломатичний конфлікт між Києвом і Варшавою - у матеріалі РБК-Україна.

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