Туск сообщил, когда лидеры ЕС обнародуют заявление о Brexit

Фото: Дональд Туск (flickr.com/premierrp)

Официальное заявление о Brexit в Евросоюзе обнародуют после выступления премьера Британии

Глава Европейского совета Дональд Туск назвал дату официального совместного заявления лидеров Евросоюза о Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Туска, заявление будет оглашено после того, как лидеры ЕС заслушают отчет премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о планах Лондона по выходу из состава ЕС. Так, заявление будет готово уже вечером в четверг, 13 декабря.

Туск направил соответсвующее письмо лидерам ЕС, в котором описал порядок действий. Мэй представит свой отчет перед ужином в четверг. После этого лидеры ЕС "утвердят заключения о Brexit".

Туск добавил, что лидеры ЕС обсудят подготовку к сценарию, при котором Британия может выйти из блока без соглашения.

Напомним, 10 декабря 2018 премьер-министр Британии Тереза Мэй объявила о переносе решающего голосования по проекту Brexit в парламенте, которое было назначено на 11 декабря. При этом предполагаемую новую дату голосования Мэй не назвала. Ранее Мэй заявляла, что провал соглашения по Brexit может привести к ее отставке, а новым премьер-министром страны может стать лидер оппозиции - Джереми Корбин.

Позже стало известно, что голосование парламента Британии по соглашению с Европейским союзом об условиях Brexit состоится до 21 января 2019 года.