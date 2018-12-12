Туск повідомив, коли лідери ЄС оприлюднять заяву щодо Brexit

Фото: Дональд Туск (flickr.com/premierrp)

Офіційну заяву про Brexit в Євросоюзі оприлюднять після виступу прем'єра Британії

Глава Європейської ради Дональд Туск назвав дату офіційної спільної заяви лідерів Євросоюзу щодо Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Туска, заяву буде оприлюднено після того, як лідери ЄС заслухають звіт прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей про плани Лондона щодо виходу зі складу ЄС. Так, заява буда готова вже ввечері в четвер, 13 грудня.

Туск надіслав відповідного листа лідерам ЄС, в якому описав порядок дій. Мей представить свій звіт перед вечерею в четвер. Після цього лідери ЄС затвердять висновку про Brexit".

Туск додав, що лідери ЄС обговорять підготовку до сценарію, при якому Британія може вийти з блоку без угоди.

Нагадаємо, 10 грудня 2018 прем'єр-міністр Британії Тереза Мей оголосила про перенесення вирішального голосування за проектом Brexit в парламенті, яке було призначено на 11 грудня. При цьому нову дату голосування Мей не назвала. Раніше Мей заявляла, що провал угоди по Brexit може призвести до її відставку, а новим прем'єр-міністром країни може стати лідер опозиції - Джеремі Корбін.

Пізніше стало відомо, що голосування парламенту Британії за угодою з Європейським союзом про умови Brexit відбудеться до 21 січня 2019 року.