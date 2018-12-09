Мэй рассказала о последствиях в случае провала соглашения о Brexit

Фото: Тереза Мэй (gov.ru)

По словам Мэй провал соглашения о Brexit будет стоить ей должности

Премьер-министр Британии Тереза Мэй рассказала о возможных последствиях провала соглашения о выходе Британии из Европейского союза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Мэй изданию The Daily Mail.

По словам Мэй, провал соглашения о Brexit может привести к ее отставке, а новым премьер-министром страны может стать лидер оппозиции Джереми Корбин.

"Такой ситуации официальный Лондон не может позволить", - утверждает Мэй.

Отмечается, если члены Палаты общин не поддержат разработанный и согласованный в Брюсселе план по Brexit, Британия окажется в ситуации неизвестности.

"Это значило бы серьезную угрозу для страны, с реальным риском отказа от Brexit или выхода из Евросоюза без соглашения", - подчеркнула премьер-министр.

Мэй добавила, если ее план проигрывает на голосовании то ряд членов оппозиционной Лейбористской партии и ее лидер Джереми Корбин объявят ей вотум недоверия. Это позволит оппозиционерам рассчитывать на проведение повторного референдума в Британии.

"У нас есть лидер оппозиции (Джереми Корбин, - ред.), который не думает ни о чем, кроме попыток провести всеобщие выборы, независимо от того, чего это будет стоить для страны... Я считаю, что Корбин, получивший власть - это риск, который мы не можем себе позволить", - отметила в интервью Мэй.

Напомним, ранее сообщалось, что члены кабинета премьер-министра Великобритании призвали Мэй уйти в отставку, если не будет поддержано соглашение о выходе Британии из Евросоюза (Brexit).

Ранее, премьер-министр Британии Мэй призвала не искать идеальный вариант по Brexit. Мэй заявила, что в случае поисков возможных вариантов они не смогут объединить страну, так как все варианты спора будут давать все одной стороне, а второй - ничего.