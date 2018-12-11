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Евросоюз не будет пересматривать соглашение по Brexit

Новости » Политика    11.12.2018 - 15:33
Евросоюз не будет пересматривать соглашение по Brexit
Фото: maxpixel.net/

Жан-Клод Юнкер заявил, что "сделка, которую достигли в ЕС, является лучшим вариантом"

Европейский союз не будет пересматривать соглашение по Brexit с Великобританией. Об этом говорилось во время дебатов в Европейском парламенте, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Менее чем за четыре месяца до того, как Соединенное Королевство должно покинуть Европейский союз 29 марта, премьер-министр Британии Терез Мэй признала, что британские законодатели отклонят ее сделку. Агентство пишет, что Мэй, в попытке сохранить свою сделку обратилась за поддержкой к премьер-министру Нидерландов Марку Рютте, с которым она встретилась во вторник в Гааге. Рютте назвал диалог "полезным". Позже Мэй провела встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

По словам главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, "сделка, которую достигли в ЕС, является лучшей из возможных. Это единственная возможная сделка. Нет места для пересмотра".

Отметим, Юнкер в своем микроблоге-Twitter написал, что сегодня намерен встретиться с премьер-министром Мэй.

"Я встречусь с Терезой Мэй сегодня вечером в Брюсселе. Я по-прежнему уверен, что соглашение по Brexit, которого мы достигли, является лучшим и единственно возможным. Нет места для повторных переговоров, но возможны дополнительные разъяснения", - написал глава Еврокомиссии.

Как известно, после трех дней дебатов Тереза Мэй выступила с заявлением, в котором признала, что соглашение в нынешнем виде не поддержит подавляющее большинство депутатов, и отложила голосование на неопределенный срок.

Напомним, председатель Европейского совета Дональд Туск намерен созвать саммит Европейского союза по Brexit в четверг, 13 декабря.  По информации Туска, в ЕС  готовы обсудить содействие ратификации этой договоренности в Великобритании.

Сегодня стало известно, что голосование парламента Британии по соглашению с Европейским союзом об условиях Brexit состоится до 21 января 2019 года.

Вчера Тереза Мэй объявила о переносе голосования по проекту Brexit в парламенте, которое было назначено на 11 декабря. При этом предполагаемую новую дату голосования Мэй не назвала. В частности, Мэй отменила решающее голосование в парламенте по вопросу одобрения ее сделки с Brexit.

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