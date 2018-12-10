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Мэй перенесла голосование по Brexit в британском парламенте

Новости » Политика    10.12.2018 - 17:57
Мэй перенесла голосование по Brexit в британском парламенте
Фото: Тереза Мэй (Getty Images)

Мэй объявила о переносе голосования по проекту Brexit в парламенте, которое было назначено на завтра

Премьер-министр Британии Тереза Мэй объявила о переносе голосования по проекту Brexit в парламенте, которое было назначено на 11 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

При этом предполагаемую новую дату голосования Мэй не назвала.

"Мы отложим голосование, запланированное на завтра", - сказала она, выступая в парламенте.

Мэй заявил, что услышала мнения о сделке, и исходя из них можно сказать, что существует поддержка многих аспектов Brexit, но по "одному вопросу - "страховочному" плану по Северной Ирландии, существует обширная и глубокая обеспокоенность". Она также отметила, что "если бы мы продвинулись, и провели голосование завтра, то сделка была бы отвергнута".

В то же время премьер выразила уверенность, что в итоге сможет добиться того, чтобы большинство членов парламента поддержали сделку.

Напомним, Тереза Мэй отменила голосование в парламенте по вопросу Brexit. В частности, Мэй отменила решающее голосование в парламенте по вопросу одобрения ее сделки с Brexit, которое должно было состояться во вторник вечером.

Ранее Мэй заявляла, что провал соглашения по Brexit может привести к ее отставке, а новым премьер-министром страны может стать лидер оппозиции - Джереми Корбин.

Как писало РБК-Украина, депутаты Палаты общин Великобритании должны были голосовать за соглашение по выходу страны из Евросоюза во вторник, 11 декабря. Также сообщалось, что против сделки могут проголосовать более 100 парламентариев. Именно такого количества голосов будет достаточно для того, чтобы сделка не была одобрена.

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