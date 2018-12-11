В британском парламенте голосование по Brexit состоится до 21 января

Фото: Тереза Мэй (flickr.com/number10gov)

У парламентариев будет два дня, включая день голосования, на то, чтобы закончить обсуждение проекта соглашения

Голосование парламента Британии по соглашению с Европейским союзом об условиях Brexit состоится до 21 января 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Официальный представитель премьер-министра Терезы Мэй подтвердил, что правительство позднее назначит дату голосования в Палате общин, и оно состоится до 21 января.

Кроме того, парламентские дебаты по условиям сделки с ЕС, которые официально начались 4 декабря, будут возобновлены с того момента, когда они были приостановлены решением британского кабмина. Таким образом, у парламентариев будет два дня на то, чтобы закончить обсуждение проекта сделки.

По словам представителя Мэй, во вторник утром у главы британского правительства состоялась продуктивная встреча с ее нидерландским коллегой Марком Рютте. По итогам встречи стороны условились совместно искать выход из сложившейся ситуации.

Напомним, председатель Европейского совета Дональд Туск намерен созвать саммит Европейского союза по Brexit в четверг, 13 декабря.

Вчера Тереза Мэй объявила о переносе голосования по проекту Brexit в парламенте, которое было назначено на 11 декабря. При этом предполагаемую новую дату голосования Мэй не назвала. В частности, Мэй отменила решающее голосование в парламенте по вопросу одобрения ее сделки с Brexit.

Как писало РБК-Украина, депутаты Палаты общин Великобритании должны были голосовать за соглашение по выходу страны из Евросоюза во вторник, 11 декабря. Также сообщалось, что против сделки могут проголосовать более 100 парламентариев. Именно такого количества голосов будет достаточно для того, чтобы сделка не была одобрена.