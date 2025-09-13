Відповідь на дрони РФ. У Польщі стартувала операція "Східний вартовий"

У Польщі стартувала операція "Східний вартовий", яка стала відповіддю країн НАТО на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

Так, у Генштабі Збройних сил Польщі показали відео посадки французького транспортного літака A-400, який доставив озброєння для винищувачів Rafale, що вже знаходяться в Польщі.

Відомо, що у рамках місії "Східний вартовий" будуть розгорнуті союзні сили, включаючи Данію, Францію, Британію й Німеччину.

"Ми дякуємо нашим союзникам за їхню солідарність з Польщею та рішення направити додаткові сили: чеські гелікоптери Мі-171S, данські F-16 та фрегат ППО, французькі Rafale, німецькі Eurofighter, а також підтримку Британії та інших країн НАТО", – йдеться у заяві Оперативного командування Збройних сил Польщі.

Зазначається, що ця підтримка демонструє єдність Альянсу, яка може оперативно перетворюватись на реальну оборону кордонів.

"Східний вартовий" – це не просто ініціатива, це чіткий сигнал, що кордони НАТО недоторканні, а безпека наших громадян залишається пріоритетом", – додали у Оперативному командуванні Збройних сил Польщі.

Віце-прем’єр-міністр і міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш зазначив, що героїчна оборона України пов’язана з майбутнім Європи. Саме тому Польща нарощує свої оборонні можливості.

"В єдності – сила, а в готовності – перемога", – сказав міністр національної оборони.