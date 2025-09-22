ua en ru
Туск назвав умови, за яких Польща збиватиме російські літаки

Польща, Понеділок 22 вересня 2025 14:28
Туск назвав умови, за яких Польща збиватиме російські літаки Фото: Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Польща не вагатиметься в разі порушення її повітряного простору. Об'єкти, які становлять загрозу і входять на територію Польщі, будуть збиватися без обговорень.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Позиція Варшави та альянсу

"Ми ухвалимо рішення збити об'єкти, що летять, коли вони порушать нашу територію і перебуватимуть над Польщею - тут абсолютно немає обговорення", - сказав Туск.

Однак він зазначив, що в менш однозначних випадках потрібна додаткова обережність.

"Коли ми маємо справу з ситуаціями, які не зовсім зрозумілі, такими як нещодавній політ російських винищувачів над платформою Petrobaltic - але без порушення, тому що це не наші територіальні води - ви справді маєте двічі подумати, перш ніж ухвалювати рішення, які можуть спровокувати дуже гостру фазу конфлікту", - пояснив прем'єр-міністр.

Підтримка союзників

Туск наголосив, що Польща має бути впевнена в підтримці союзників. "Я також маю бути абсолютно впевнений... що всі союзники ставитимуться до цього точно так само, як і ми", - додав він.

За словами прем'єра, спільні дії країн НАТО є ключем до запобігання подальшій ескалації. Польща розраховує, що альянс діятиме єдиною позицією у відповідь на провокації Москви.

Порушення повітряного простору

Естонія повідомила про порушення свого повітряного простору трьома російськими винищувачами 19 вересня. У Таллінні заявили, що це посилює тривогу серед країн НАТО і демонструє перевірку готовності альянсу.

Рада Безпеки ООН 22 вересня збереться для обговорення інциденту.

Провокації з боку Росії

Польща зафіксувала проникнення понад 20 російських дронів у свій повітряний простір у ніч із 9 на 10 вересня. Уперше винищувачі НАТО збили чотири дрони. До цього польські військові лише спостерігали за російськими дронами та ракетами, очікуючи, що вони знову залетять в Україну, де й вибухнуть.

Крім того, два російські винищувачі порушили зону безпеки бурової платформи Petrobaltic у Балтійському морі.

Варшава розглядає ці дії як послідовні провокації з боку Росії. Вони створюють загрозу не тільки для самої Польщі, а й для всього східного флангу НАТО.

