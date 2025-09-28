Лукашенко пригрозив "війною на всі гроші" з Польщею через плани збивати об'єкти РФ

Так званий "президент" Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив "воювати на всі гроші", якщо Польща зіб'є літаки або інші об'єкти РФ.

Зокрема, один із прокремлівських журналістів запитав "главу" Білорусі, як він ставиться до того, що в НАТО обговорюють можливість збивати російські літаки. Виходячи з відповіді Лукашенка, він, імовірно, сумнівається в реальності такого сценарію.

"Що, вони зіб'ють на нашій території літальні апарати, літаки, вертольоти і так далі? Припустимо, Біловезька пуща, туди часто літаю, це зовсім на кордоні з Польщею. Вони що, гелікоптер президента зіб'ють чи якийсь військовий гелікоптер супроводу? Так відповідь же прилетить миттєво", - заявив Лукашенко.

Він додав, що в НАТО переживають і "лякають нас" нападом на країну Альянсу, а це значить, що "вони захищатимуться" і ледь не "на нас нападатимуть".

Згадуючи Польщу Лукашенко сказав, що поляки можуть будь-що говорити, однак польський народ не дурний і не дозволить уряду "розбійничати". Водночас він пригрозив війною "на всі гроші".

"(У мене є - ред.) надія і віра в польський народ. Вони їм (владі - ред.) не дадуть їхнім амбіціям розгулятися. Те, що вони заявили, будуть збивати, ну, нехай спробують, зіб'ють. Або над Калінінградом там зіб'ють щось російське. Ну, нам доведеться... тоді воювати на всі гроші... Це треба? Ні", - пригрозив самопроголошений президент.

Він вважає, що в Польщі потрібні сьогодні гучні заяви, щоб "втихомирити" якусь частину суспільства. Але додав, що діяти в такий спосіб не можна.

"Треба заспокоїться, співпрацювати, дружити. І допомагати, особливо тим, хто живе по інший бік кордону, допомагати займатися виробництвом, бізнесом, сільським господарством. Люди повинні дружити. Ми на це націлені", - каже Лукашенко.

Також самопроголошений президент згадав, що Білорусь нібито попередила поляків, коли на територію Польщі летіли дрони, і що Мінськ їх навіть збивав.

"Так вони що, за це будуть наші літаки і вертольоти збивати чи російські? Я вважаю, що це непродумана така заява, дурна заява. Так діяти не можна, сусіди так не працюють", - резюмував він.