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У Туреччині розпочалась зустріч Зеленського та Ердогана: про що говоритимуть

Вівторок 18 лютого 2025 13:59
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У Туреччині розпочалась зустріч Зеленського та Ердогана: про що говоритимуть Фото: Володимир Зеленський, президент України та Реджеп Тайїп Ердоган, лідер Туреччини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Туреччині розпочалась зустріч президента Володимира Зеленського та його колеги Реджепа Тайїпа Ердогана. За підсумками переговорів будуть підписані низка угод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurhaber.

Як пише видання, Ердоган та Зеленський зустрілись в президентському комплексі. Пізніше вони очолять зустріч делегацій, які зберуться на робочу вечерю.

Під час сьогоднішніх діалогів буде порушено питання:

  • стратегічного партнерства між Туреччиною та Україною;
  • подальших кроків з метою зміцнення співпраці між двома країнами;
  • останніх подій в Україні й не тільки.

За підсумками переговорів будуть підписані угоди в різних сферах.

У тому ж числі пізніше очікується пресконференція за участі обидвох лідерів.

Візит Зеленського до Туреччини

Вчора, 17 лютого, Зеленський прибув до Туреччини. Перед цим директор із комунікацій президента Туреччини Фахреттін Алтун анонсовував зустріч президента України з Ердоганом. За його словами, обидва лідери планують обговорити останні події в Україні, а також зміцнення співпраці між країнами.

Окремо додамо, що 16 лютого Зеленський відвідав Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) де він зустрівся з колегою Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном в Абу-Дабі. Також очікується, що він відвідає й Саудівську Аравію.

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Володимир Зеленський Туреччина Реджеп Тайіп Ердоган
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