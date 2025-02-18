У Туреччині розпочалась зустріч Зеленського та Ердогана: про що говоритимуть

У Туреччині розпочалась зустріч президента Володимира Зеленського та його колеги Реджепа Тайїпа Ердогана. За підсумками переговорів будуть підписані низка угод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurhaber .

Як пише видання, Ердоган та Зеленський зустрілись в президентському комплексі. Пізніше вони очолять зустріч делегацій, які зберуться на робочу вечерю.

Під час сьогоднішніх діалогів буде порушено питання:

стратегічного партнерства між Туреччиною та Україною;

подальших кроків з метою зміцнення співпраці між двома країнами;

останніх подій в Україні й не тільки.

За підсумками переговорів будуть підписані угоди в різних сферах.

У тому ж числі пізніше очікується пресконференція за участі обидвох лідерів.