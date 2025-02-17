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ЗМІ дізналися дату візиту Зеленського в Саудівську Аравію

Понеділок 17 лютого 2025 14:15
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ЗМІ дізналися дату візиту Зеленського в Саудівську Аравію Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський прибуде до Саудівської Аравії завтра, 18 лютого, ввечері, або ж вже у середу, 19 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Згідно з даними видання, президент прибуде до Саудівської Аравії вже цієї середи.

"Минулого тижня Зеленський коротко розповів про поїздку, хоча й не назвав дати, і наполягав на тому, що не планує зустрічатися з російськими чи американськими чиновниками", - пише The Guardian.

Натомість Sky News повідомляє, що президент відвідає країну вже у вівторок ввечері. Водночас видання підтверджує інформацію про те, що президент не планує зустрічатись з російськими чиновниками.

Окремо додамо, що вчора, 16 лютого, Зеленський прибув до Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). Сьогодні ж, 17 лютого, він зустрівся з колегою Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном в Абу-Дабі.

Переговори у Саудівській Аравії

Вчора Україна розпочала робочий візит урядової делегації у Саудівську Аравію.

Як писали ЗМІ, в країні також відбудеться зустріч між високопоставленими чиновниками Сполучених Штатів Америки (США) та Росії. Детальніше про те, що відомо про переговори в Саудівській Аравії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Саудівська Аравія Володимир Зеленський
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