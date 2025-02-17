Зеленський завтра зустрінеться з Ердоганом у Туреччині: що обговорять
Президент України Володимир Зеленський завтра, 18 лютого, відвідає Туреччину. Він зустрінеться зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.
Про це заявив директор з комунікацій президента Туреччини Фахреттін Алтун, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.
Як зазначив Алтун, глава української держави відвідає Туреччину на запрошення Ердогана.
Він уточнив, що під час зустрічі буде розглянуто всі аспекти стратегічного партнерства між Україною і Туреччиною та обговорено кроки, які потрібно зробити для подальшого зміцнення співпраці між двома країнами.
Також, за словами Алтуна, Зеленський і Ердоган обміняються думками щодо останніх подій в Україні та інших регіональних і глобальних питань.
Варто зауважити, що раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що він відвідає Туреччину. Після цього він планує полетіти до Саудівської Аравії.
Остання зустріч Зеленського та Ердогана відбулася у вересні минулого року на полях Генасамблеї ООН. Вони обговорили співпрацю між Україною і Туреччиною і не тільки.
Візит Зеленського в ОАЕ
Нагадаємо, вчора, 16 лютого президент України Володимир Зеленський прилетів до Об'єднаних Арабських Еміратів.
Уже сьогодні глава української держави зустрівся з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Зокрема, Зеленський анонсував економічну угоду, яка спростить доступ українських товарів до ринку ОАЕ.
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