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Зеленський прибув з офіційним візитом до ОАЕ

ОАЕ, Неділя 16 лютого 2025 22:05
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Зеленський прибув з офіційним візитом до ОАЕ Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський прибув до Об’єднаних Арабських Еміратів. Це запланова раніше робоча поїздка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента.

"Офіційний візит разом із першою леді Оленою Зеленською до Об’єднаних Арабських Еміратів. Пріоритет - щоб іще більше наших людей повернулися додому з полону", - пояснив глава України.

Він зауважив, що також порушить питання інвестицій та економічного партнерства та гуманітарної програми.

Нагадаємо, що раніше сьогодні Україна розпочала робочий візит української урядової делегації у Саудівську Аравію.

Раніше сам президент також говорив, що планує візит до Саудівської Аравії. Він пояснив, що у нього там вже "заплановані візити та важливі діалоги".

Водночас варто зауважити, що надвечір 15 лютого Politico повідомило, що команда американського президента Дональда Трампа розпочне російсько-українські мирні переговори в Саудівській Аравії.

Зауважимо, що Bloomberg також писав, що високопоставлені чиновники США та Росії зустрінуться в Саудівській Аравії наступного тижня.

Ба більше, 13 лютого сам президент Трамп заявив, що представники США, України та Росії нібито проведуть зустріч у Саудівській Аравії наступного тижня.

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Володимир Зеленський
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