В Турции началась встреча Зеленского и Эрдогана: о чем будут говорить
В Турции началась встреча президента Владимира Зеленского и его коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам переговоров будут подписаны ряд соглашений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurhaber.
Как пишет издание, Эрдоган и Зеленский встретились в президентском комплексе. Позже они возглавят встречу делегаций, которые соберутся на рабочий ужин.
Во время сегодняшних диалогов будут затронуты вопросы:
- стратегического партнерства между Турцией и Украиной;
- дальнейших шагов с целью укрепления сотрудничества между двумя странами;
- последних событий в Украине и не только.
По итогам переговоров будут подписаны соглашения в различных сферах.
В том же числе позже ожидается пресс-конференция с участием обоих лидеров.
Визит Зеленского в Турцию
Вчера, 17 февраля, Зеленский прибыл в Турцию. Перед этим директор по коммуникациям президента Турции Фахреттин Алтун анонсировал встречу президента Украины с Эрдоганом. По его словам, оба лидера планируют обсудить последние события в Украине, а также укрепление сотрудничества между странами.
Отдельно добавим, что 16 февраля Зеленский посетил Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) где он встретился с коллегой Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби. Также ожидается, что он посетит и Саудовскую Аравию.
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