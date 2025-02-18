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В Турции началась встреча Зеленского и Эрдогана: о чем будут говорить

Вторник 18 февраля 2025 13:59
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В Турции началась встреча Зеленского и Эрдогана: о чем будут говорить Фото: Владимир Зеленский, президент Украины и Реджеп Тайип Эрдоган, лидер Турции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Турции началась встреча президента Владимира Зеленского и его коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам переговоров будут подписаны ряд соглашений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurhaber.

Как пишет издание, Эрдоган и Зеленский встретились в президентском комплексе. Позже они возглавят встречу делегаций, которые соберутся на рабочий ужин.

Во время сегодняшних диалогов будут затронуты вопросы:

  • стратегического партнерства между Турцией и Украиной;
  • дальнейших шагов с целью укрепления сотрудничества между двумя странами;
  • последних событий в Украине и не только.

По итогам переговоров будут подписаны соглашения в различных сферах.

В том же числе позже ожидается пресс-конференция с участием обоих лидеров.

Визит Зеленского в Турцию

Вчера, 17 февраля, Зеленский прибыл в Турцию. Перед этим директор по коммуникациям президента Турции Фахреттин Алтун анонсировал встречу президента Украины с Эрдоганом. По его словам, оба лидера планируют обсудить последние события в Украине, а также укрепление сотрудничества между странами.

Отдельно добавим, что 16 февраля Зеленский посетил Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) где он встретился с коллегой Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби. Также ожидается, что он посетит и Саудовскую Аравию.

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Владимир Зеленский Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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