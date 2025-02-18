В Турции началась встреча Зеленского и Эрдогана: о чем будут говорить

В Турции началась встреча президента Владимира Зеленского и его коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам переговоров будут подписаны ряд соглашений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurhaber .

Как пишет издание, Эрдоган и Зеленский встретились в президентском комплексе. Позже они возглавят встречу делегаций, которые соберутся на рабочий ужин.

Во время сегодняшних диалогов будут затронуты вопросы:

стратегического партнерства между Турцией и Украиной;

дальнейших шагов с целью укрепления сотрудничества между двумя странами;

последних событий в Украине и не только.

По итогам переговоров будут подписаны соглашения в различных сферах.

В том же числе позже ожидается пресс-конференция с участием обоих лидеров.