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Зеленський прибув до Туреччини і назвав плани на візит

Анкара, Понеділок 17 лютого 2025 21:55
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Зеленський прибув до Туреччини і назвав плани на візит Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 17 лютого, прибув до Туреччини. Там він зустрінеться з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Facebook.

Як зазначив Зеленський, він прилетів до Туреччини разом із першою леді Оленою Зеленською.

Президент підкреслив, що він з першою леді планує провести зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і його дружиною Еміне Ердоган.

"Питання обмінів: усі зусилля, щоб наші люди поверталися додому, триватимуть. Питання продовольчої безпеки. Освітня та культурна дипломатія першої леді", - додав Зеленський.

Візит Зеленського до Туреччини

Нагадаємо, раніше директор із комунікацій президента Туреччини Фахреттін Алтун розповів про те, що президент України Володимир Зеленський завтра, 18 лютого, зустрінеться з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

За словами Алтуна, лідери планують обговорити останні події в Україні, а також зміцнення співпраці між країнами.

Востаннє Зеленський і Ердоган зустрічалися у вересні минулого року.

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