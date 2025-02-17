Зеленський прибув до Туреччини і назвав плани на візит

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 17 лютого, прибув до Туреччини. Там він зустрінеться з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Facebook.

Як зазначив Зеленський, він прилетів до Туреччини разом із першою леді Оленою Зеленською.

Президент підкреслив, що він з першою леді планує провести зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і його дружиною Еміне Ердоган.

"Питання обмінів: усі зусилля, щоб наші люди поверталися додому, триватимуть. Питання продовольчої безпеки. Освітня та культурна дипломатія першої леді", - додав Зеленський.