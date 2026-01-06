ua en ru
Вт, 06 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Німеччина може відправити контингент у сусідні з Україною країни НАТО, - Мерц

Париж, Вівторок 06 січня 2026 21:42
UA EN RU
Німеччина може відправити контингент у сусідні з Україною країни НАТО, - Мерц Фото: Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Німеччина після припинення вогню в Україні може відправити в сусідні з нею країни НАТО свій військовий контингент.

Як передає РБК-Україна, про це на прес-конференції за підсумками зустрічі "коаліції охочих" заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Мерц запевнив, що Німеччина продовжить робити свій внесок - політичний, фінансовий і військовий - у допомогу Україні.

"Це може включати, наприклад, розміщення військ для України на сусідній території НАТО після укладення перемир'я", - сказав він.

Канцлер звернув увагу, що формат і обсяг німецького внеску в гарантії безпеки України мають затверджувати німецький уряд і Бундестаг після того, як буде встановлено всі зазначені умови.

"Від себе і від імені Федерального уряду хочу сказати: ми принципово нічого не виключаємо", - підкреслив Мерц.

Глава німецького уряду уточнив, що поки що весь пакет гарантій безпеки узгоджено не було, хоч і існують дуже конкретні пропозиції.

За його словами, в рамках гарантій безпеки необхідне поєднання двох підходів - розміщення військ в Україні та розміщення додаткових військ у сусідніх з Україною країнах, які можуть бути задіяні в разі нової агресії з боку Росії.

"Йдеться не тільки про військову підтримку України. Йдеться про військову підтримку миру і свобод у всій Європі. Йдеться про тривале збереження політичного порядку миру і свободи на всьому європейському континенті. Ми його завжди захищали", - сказав Мерц.

Відправлення військ в Україну

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц ухилявся від відповіді на запитання про те, чи готовий він відправити контингент в Україну для забезпечення режиму припинення вогню.

При цьому деякі німецькі політики вже відкрито заявили про те, що Берлін має піти на такий крок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Фрідріх Мерц Допомога Україні Війна в Україні Гарантії безпеки
Новини
Британія і Франція домовилися про створення військових хабів по всій Україні, - Стармер
Британія і Франція домовилися про створення військових хабів по всій Україні, - Стармер
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка