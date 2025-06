Туран провів перше тренування з "Шахтарем": показав свої навички та отримав настанови від Срни (фото, відео)

Перше тренування під керівництвом 38-річного турецького фахівця тривало майже дві години. У програмі – розминка, бігова робота, відпрацювання короткого та середнього паса, утримання м'яча в квадратах, а також тактичні вправи.

Сам Туран під час сесії продемонстрував свої футбольні навички, виконавши кілька влучних ударів.

Також наставник активно спілкувався з директором з футболу "гірників" Даріо Срною. Той запевнив, що команда має серйозні завдання на сезон.

"Я хочу, щоб цього сезону "Шахтар" пробився в основний етап Ліги Європи, а вже наступного – у Лігу чемпіонів. І хочу, щоб ми зробили це разом", - зазначив Срна.

What are Darijo Srna and Arda Turan talking about? #Shakhtar @ArdaTuran



pic.twitter.com/eWIafAMDWa