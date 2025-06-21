Туран провів перше тренування з "Шахтарем": показав свої навички та отримав настанови від Срни (фото, відео)
Новий головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран провів дебютне тренування з командою на літніх зборах у словенському Брдо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу донецького клубу.
Як пройшло дебютне тренування
Перше тренування під керівництвом 38-річного турецького фахівця тривало майже дві години. У програмі – розминка, бігова робота, відпрацювання короткого та середнього паса, утримання м'яча в квадратах, а також тактичні вправи.
Сам Туран під час сесії продемонстрував свої футбольні навички, виконавши кілька влучних ударів.
@ArdaTuran— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) June 20, 2025
#Shakhtar pic.twitter.com/o7b1Aw9xUh
Які цілі озвучив Срна
Також наставник активно спілкувався з директором з футболу "гірників" Даріо Срною. Той запевнив, що команда має серйозні завдання на сезон.
"Я хочу, щоб цього сезону "Шахтар" пробився в основний етап Ліги Європи, а вже наступного – у Лігу чемпіонів. І хочу, щоб ми зробили це разом", - зазначив Срна.
What are Darijo Srna and Arda Turan talking about? #Shakhtar @ArdaTuran— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) June 20, 2025
pic.twitter.com/eWIafAMDWa
Найближчі матчі "Шахтаря"
Нагадаємо, шо Туран став головним тренером донецького клубу в червні, підписавши контракт до 2027 року.
У сезоні-2024/25 "Шахтар" фінішував третім в УПЛ, але здобув путівку до Ліги Європи завдяки перемозі в Кубку України над "Динамо" (1:1, 6:5 – по пенальті).
У першому кваліфікаційному раунді ЛЄ "гірники" зустрінуться з фінським "Ільвесом" – матчі відбудуться 10 та 17 липня. У разі перемоги на команду чекатиме турецький "Бешикташ". А в разі поразки – перехід до Ліги конференцій, де суперником стане АЗ із Нідерландів.
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