"Шахтар" зіграє з "Ільвесом" у першому раунді кваліфікації Ліги Європи

17 червня у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування першого раунду кваліфікації Ліги Європи-2025/26. Свого суперника дізнався єдиний представник України в турнірі – донецький "Шахтар".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу .

З ким зустрінуться "гірники"

Щоб потрапити до основного етапу Ліги Європи, команді Арди Турана доведеться пройти чотирьох суперників. "Гірники" будуть сіяними на всіх стадіях відбору, де братимуть участь. У разі поразки на будь-якому з етапів – команда продовжить виступи у Лізі конференцій.

У першому раунді кваліфікації "гірникам" міг дістатися в суперники один із таких клубів: "Хеккен" (Швеція), "Сабах" (Азербайджан), "Ільвес" (Фінляндія) та "Пріштіна" (Косово).

У результаті жеребкування опонентом володаря Кубка України було визначено фінський "Ільвес".

Перші матчі даного етапу турніру відбудуться 10 та 17 липня. У стартовій грі "гірники" будуть номінальними господарями.

Результати жеребкування 1 раунду кваліфікації ЛЄ

"Шахтар" (Україна) – "Ільвес" (Фінляндія)

"Шериф" (Молдова) – "Приштина" (Косово)

"Спартак" Трнава (Словаччина) – "Хеккен" (Швеція)

"Сабах" (Азербайджан) – "Целє" (Словенія)

"Легія" (Польща) – "Актобе" (Казахстан)

"Левські" (Болгарія) – "Хапоель" Беєр-Шева (Ізраїль)

АЕК (Кіпр) – "Партизан" (Сербія)

"Пакш" (Угорщина) – ЧФР (Румунія)

Жеребкування другого раунду турніру пройде 18 червня. А поєдинки – 24 та 31 липня.