"Шахтар" зіграє з "Ільвесом" у першому раунді кваліфікації Ліги Європи
17 червня у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування першого раунду кваліфікації Ліги Європи-2025/26. Свого суперника дізнався єдиний представник України в турнірі – донецький "Шахтар".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.
З ким зустрінуться "гірники"
Щоб потрапити до основного етапу Ліги Європи, команді Арди Турана доведеться пройти чотирьох суперників. "Гірники" будуть сіяними на всіх стадіях відбору, де братимуть участь. У разі поразки на будь-якому з етапів – команда продовжить виступи у Лізі конференцій.
У першому раунді кваліфікації "гірникам" міг дістатися в суперники один із таких клубів: "Хеккен" (Швеція), "Сабах" (Азербайджан), "Ільвес" (Фінляндія) та "Пріштіна" (Косово).
У результаті жеребкування опонентом володаря Кубка України було визначено фінський "Ільвес".
Перші матчі даного етапу турніру відбудуться 10 та 17 липня. У стартовій грі "гірники" будуть номінальними господарями.
Результати жеребкування 1 раунду кваліфікації ЛЄ
- "Шахтар" (Україна) – "Ільвес" (Фінляндія)
- "Шериф" (Молдова) – "Приштина" (Косово)
- "Спартак" Трнава (Словаччина) – "Хеккен" (Швеція)
- "Сабах" (Азербайджан) – "Целє" (Словенія)
- "Легія" (Польща) – "Актобе" (Казахстан)
- "Левські" (Болгарія) – "Хапоель" Беєр-Шева (Ізраїль)
- АЕК (Кіпр) – "Партизан" (Сербія)
- "Пакш" (Угорщина) – ЧФР (Румунія)
Жеребкування другого раунду турніру пройде 18 червня. А поєдинки – 24 та 31 липня.
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