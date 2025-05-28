Туран на чолі "Шахтаря": гучна обіцянка ти вимога першого трансферу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Деталі контракту

Термін угоди "Шахтаря" та Турана розрахований на два роки. За інформацією турецьких ЗМІ, зарплата тренера у донецькому клубі складатиме 2 мільйони євро за сезон.

На посаді головного тренера "гірників" турецький фахівець змінив Маріно Пушіча. Контракт із хорватом був розрахований до літа 2026 року, однак клуб домовився з тренером про дострокове завершення співпраці.

Турецький фахівець уклав угоду на два роки (ФК "Шахтар")

Що сказав новий наставник

Одразу після підписання контракту 38-річний Туран заявив:

"Я пишаюся тим, що приєднався до "Шахтаря" – великого клубу з багатою історією і великими традиціями. Це команда, добре відома у всій Європі, з амбіцією перемагати в кожному матчі.

Сподіваюся зробити свій внесок у спадщину клубу і подарувати нашим уболівальникам багато радісних моментів через нашу гру. У нас є велике бажання здобувати трофеї – як в Україні, так і в європейських турнірах".

Хто стане першим літнім новачком "гірників"

За інформацією турецького журналіста Якипа Чінара, Туран вже передав керівництву клубу список бажаних для себе трансферів.

Однією з пріоритетних цілей є вінгер "Галатасарая" Ахмед Кутуджу. Футболіст є чинним гравцем збірної Туреччини (2 матчі), а також має досвід виступів у німецькій Бундеслізі у складі "Шальке".

Ахмед Кутуджу (фото: ФК "Галатасарай")