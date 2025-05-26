Хто здивував, а хто провалився: головне про сезон УПЛ-2024/25

Завершився 34-й чемпіонат України з футболу. Попри все, він був достатньо цікавим. Інтриги зберігались до останніх турів, а деякі підсумки сезону виявилися доволі несподіваними.

Чемпіон – "Динамо" (Київ)

(фото: ФК "Динамо")

Команда Олександра Шовковського провела феноменальний чемпіонський сезон, завершивши турнір з 30-ма матчами без поразок (20 перемог, 10 нічиїх). Кияни підняли планку рекорду перемог в національній першості до 17-ти титулів. А, враховуючи 13 тріумфів у часи СРСР, здобули 30-те чемпіонство в історії клубу.

"Срібло" – "Олександрія"

(фото: ФК "Олександрія")

Клуб з Кіровоградщини під керівництвом Руслана Ротаня досяг найбільшої вершини в своїй історії, здобувши "срібло" чемпіонату України. До цього найкращим показником "Олександрії" була "бронза" в сезоні-2018/19. Команда до останнього боролася за титул з "Динамо" і лише за два тури до фінішу остаточно зійшла з чемпіонської гонки.

"Бронза" – "Шахтар" (Донецьк)

(фото: ФК "Шахтар")

"Гірники" провели найслабший турнір за останні 29 років – з сезону-1995/96, коли вони взагалі не потрапили до числа призерів. Відтоді донецький колектив не опускався в чемпіонаті нижче другої сходинки. Також "Шахтар" вперше за 25 років залишився без Ліги чемпіонів, не отримавши змоги виступити навіть у кваліфікації. Втім, команда на залишилась без трофею, взявши Кубок України.

Найкращий бомбардир – Владислав Ванат

В атаці Владислав Ванат (фото: ФК "Динамо")

Форвард "Динамо" другий сезон поспіль очолює бомбардирські перегони УПЛ. Минулого року він став першим з 14-ма голами, цьогоріч – забив 17. Зазначимо, що бомбардирський рекорд в чемпіонатах України належить нинішньому фіналісту Ліги чемпіонів у складі міланського "Інтера" – Генріху Мхітаряну. У сезоні-2012/13 вірменський футболіст "Шахтаря" відзначився 25-ма голами.

Найкращі бомбардири УПЛ-2024/25

Владислав Ванат ("Динамо") – 17

Єгор Твердохліб ("Кривбас") – 14

Георгій Судаков ("Шахтар") – 13

Артем Бондаренко ("Шахтар") – 12

Олексій Гуцуляк ("Полісся") – 11

Представництво в єврокубках

Останню путівку в фінальному турі УПЛ розіграли житомирське "Полісся", львівські "Карпати" та криворізький "Кривбас".

Зігравши внічию (1:1) з "Кривбасом" в очній зустрічі, "Полісся" ризикувало втратити європейський шанс. Але підсобила "Зоря", яка несподівано в Львові переграла "Карпати" (3:1). Таким чином, саме житомирці вдруге поспіль зіграють у Лізі конференцій.

Повне ж представництво України в єврокубках-2025/26 виглядає так:

"Динамо" – Ліга чемпіонів, другий кваліфікаційний раунд (три суперника до основного етапу).

– Ліга чемпіонів, другий кваліфікаційний раунд (три суперника до основного етапу). "Шахтар" – Ліга Європи, перший кваліфікаційний раунд (чотири суперника до основного етапу).

– Ліга Європи, перший кваліфікаційний раунд (чотири суперника до основного етапу). "Олександрія" – Ліга конференцій, другий кваліфікаційний раунд.

– Ліга конференцій, другий кваліфікаційний раунд. "Полісся" – Ліга конференцій, другий кваліфікаційний раунд.

У ЛК обом нашим представникам потрібно буде пройти трьох суперників для виходу в основний турнір.

Хто залишає УПЛ та хто виходить до еліти напряму

Дві останні команди за підсумками сезону напряму вилетіли до Першої ліги.

"Інгулець" (Петрове)

"Чорноморець" (Одеса)

"Чорноморець" повертається до Першої ліги після чотирьох сезонів в УПЛ. "Інгулець" лише минулого року вдруге у своїй історії здобув право грати в еліті, але не втримався і знову повертається до другого за силою дивізіону.

Замість невдах, у наступному році в УПЛ зіграють:

"Епіцентр" (Кам'янець-Подільський)

"Полтава"

Обидві команди дебютують у найвищому вітчизняному дивізіоні. "Епіцентр" минулого року грав у перехідних матчах та міні-турнірі за участь у Прем'єр-лізі, але до еліти не пройшов.

Щодо "Полтави", то команда с такою назвою завойовувала право грати в УПЛ у сезоні-2017/18, але не скористалася ним. Втім, нинішній клуб до того ніякого відношення, окрім назви та міста базування, не має. Він лише у 2021-му отримав професіональний статус і за чотири роки пройшов шлях від аматорів до учасника УПЛ.

"Епіцентр" - чемпіон Першої ліги (ФК "Епіцентр")

Хто і коли зіграє в перехідних матчах

Ще дві команди, які наступного року гратимуть в еліті визначаться за результатами перехідних зустрічей. В них 13-та та 14-та команди УПЛ зіграють відповідно з 4-ю та 3-ю з Першої ліги.

Учасники перехідних матчів:

"Ворскла" (Полтава) – 13-та в УПЛ

"Лівий Берег" (Київ) – 14-й в УПЛ

"Металіст 1925" – 3-й в Першій лізі

"Кудрівка" – 4-та в Першій лізі

Розклад матчів:

Четвер, 29 травня

"Кудрівка" – "Ворскла"

"Лівий Берег" – "Металіст 1925"

Неділя, 1 червня