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Хто здивував, а хто провалився: головне про сезон УПЛ-2024/25

Понеділок 26 травня 2025 08:00
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Хто здивував, а хто провалився: головне про сезон УПЛ-2024/25 Фото: Київське "Динамо" – 17-разовий чемпіон України (ФК "Динамо")
Автор: Андрій Костенко

Завершився 34-й чемпіонат України з футболу. Попри все, він був достатньо цікавим. Інтриги зберігались до останніх турів, а деякі підсумки сезону виявилися доволі несподіваними.

РБК-Україна відзначає головних героїв та невдах турніру української Прем'єр-ліги.

Чемпіон – "Динамо" (Київ)

Хто здивував, а хто провалився: головне про сезон УПЛ-2024/25

(фото: ФК "Динамо")

Команда Олександра Шовковського провела феноменальний чемпіонський сезон, завершивши турнір з 30-ма матчами без поразок (20 перемог, 10 нічиїх). Кияни підняли планку рекорду перемог в національній першості до 17-ти титулів. А, враховуючи 13 тріумфів у часи СРСР, здобули 30-те чемпіонство в історії клубу.

"Срібло" – "Олександрія"

Хто здивував, а хто провалився: головне про сезон УПЛ-2024/25

(фото: ФК "Олександрія")

Клуб з Кіровоградщини під керівництвом Руслана Ротаня досяг найбільшої вершини в своїй історії, здобувши "срібло" чемпіонату України. До цього найкращим показником "Олександрії" була "бронза" в сезоні-2018/19. Команда до останнього боролася за титул з "Динамо" і лише за два тури до фінішу остаточно зійшла з чемпіонської гонки.

"Бронза" – "Шахтар" (Донецьк)

Хто здивував, а хто провалився: головне про сезон УПЛ-2024/25

(фото: ФК "Шахтар")

"Гірники" провели найслабший турнір за останні 29 років – з сезону-1995/96, коли вони взагалі не потрапили до числа призерів. Відтоді донецький колектив не опускався в чемпіонаті нижче другої сходинки. Також "Шахтар" вперше за 25 років залишився без Ліги чемпіонів, не отримавши змоги виступити навіть у кваліфікації. Втім, команда на залишилась без трофею, взявши Кубок України.

Найкращий бомбардир – Владислав Ванат

Хто здивував, а хто провалився: головне про сезон УПЛ-2024/25

В атаці Владислав Ванат (фото: ФК "Динамо")

Форвард "Динамо" другий сезон поспіль очолює бомбардирські перегони УПЛ. Минулого року він став першим з 14-ма голами, цьогоріч – забив 17. Зазначимо, що бомбардирський рекорд в чемпіонатах України належить нинішньому фіналісту Ліги чемпіонів у складі міланського "Інтера" – Генріху Мхітаряну. У сезоні-2012/13 вірменський футболіст "Шахтаря" відзначився 25-ма голами.

Найкращі бомбардири УПЛ-2024/25

  • Владислав Ванат ("Динамо") – 17
  • Єгор Твердохліб ("Кривбас") – 14
  • Георгій Судаков ("Шахтар") – 13
  • Артем Бондаренко ("Шахтар") – 12
  • Олексій Гуцуляк ("Полісся") – 11

Хто здивував, а хто провалився: головне про сезон УПЛ-2024/25

Представництво в єврокубках

Останню путівку в фінальному турі УПЛ розіграли житомирське "Полісся", львівські "Карпати" та криворізький "Кривбас".

Зігравши внічию (1:1) з "Кривбасом" в очній зустрічі, "Полісся" ризикувало втратити європейський шанс. Але підсобила "Зоря", яка несподівано в Львові переграла "Карпати" (3:1). Таким чином, саме житомирці вдруге поспіль зіграють у Лізі конференцій.

Повне ж представництво України в єврокубках-2025/26 виглядає так:

  • "Динамо" – Ліга чемпіонів, другий кваліфікаційний раунд (три суперника до основного етапу).
  • "Шахтар" – Ліга Європи, перший кваліфікаційний раунд (чотири суперника до основного етапу).
  • "Олександрія" – Ліга конференцій, другий кваліфікаційний раунд.
  • "Полісся" – Ліга конференцій, другий кваліфікаційний раунд.

У ЛК обом нашим представникам потрібно буде пройти трьох суперників для виходу в основний турнір.

Хто здивував, а хто провалився: головне про сезон УПЛ-2024/25

Хто залишає УПЛ та хто виходить до еліти напряму

Дві останні команди за підсумками сезону напряму вилетіли до Першої ліги.

  • "Інгулець" (Петрове)
  • "Чорноморець" (Одеса)

"Чорноморець" повертається до Першої ліги після чотирьох сезонів в УПЛ. "Інгулець" лише минулого року вдруге у своїй історії здобув право грати в еліті, але не втримався і знову повертається до другого за силою дивізіону.

Замість невдах, у наступному році в УПЛ зіграють:

  • "Епіцентр" (Кам'янець-Подільський)
  • "Полтава"

Обидві команди дебютують у найвищому вітчизняному дивізіоні. "Епіцентр" минулого року грав у перехідних матчах та міні-турнірі за участь у Прем'єр-лізі, але до еліти не пройшов.

Щодо "Полтави", то команда с такою назвою завойовувала право грати в УПЛ у сезоні-2017/18, але не скористалася ним. Втім, нинішній клуб до того ніякого відношення, окрім назви та міста базування, не має. Він лише у 2021-му отримав професіональний статус і за чотири роки пройшов шлях від аматорів до учасника УПЛ.

Хто здивував, а хто провалився: головне про сезон УПЛ-2024/25

"Епіцентр" - чемпіон Першої ліги (ФК "Епіцентр")

Хто і коли зіграє в перехідних матчах

Ще дві команди, які наступного року гратимуть в еліті визначаться за результатами перехідних зустрічей. В них 13-та та 14-та команди УПЛ зіграють відповідно з 4-ю та 3-ю з Першої ліги.

Учасники перехідних матчів:

  • "Ворскла" (Полтава) – 13-та в УПЛ
  • "Лівий Берег" (Київ) – 14-й в УПЛ
  • "Металіст 1925" – 3-й в Першій лізі
  • "Кудрівка" – 4-та в Першій лізі

Розклад матчів:

Четвер, 29 травня

  • "Кудрівка" – "Ворскла"
  • "Лівий Берег" – "Металіст 1925"

Неділя, 1 червня

  • "Ворскла" – "Кудрівка"
  • "Металіст 1925" – "Лівий Берег"

Хто здивував, а хто провалився: головне про сезон УПЛ-2024/25

Раніше "Динамо" отримало головний трофей УПЛ і пояснило сенс нової емблеми.

А "Шахтар" представив нову форму на сезон-2025/26.

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